Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 12,9 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar, womit die Erwartungen um 70 Millionen US-Dollar übertroffen werden konnten.

Auch beim Gewinn wusste Logitech zu überzeugen und präsentierte 1,13 US-Dollar je Anteilsschein. Das lag um 25 Cent über den Erwartungen sowie um 73 Prozent über dem Vorjahresergebnis in Höhe von 0,65 US-Dollar pro Aktie.

Insgesamt verzeichnete das im Kanton Waadt beheimatete Unternehmen einen Nettogewinn in Höhe von knapp 142 Millionen US-Dollar gegenüber 63 Millionen US-Dollar im selben Quartal des letzten Jahres.

Ausblick für das Gesamtjahr angehoben

Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung hat das Unternehmen seine Jahresprognose anheben können. Statt eines Umsatzwachstums von 0 bis 2 Prozent erwartet das Management nun 1 bis 3 Prozent. Insgesamt sollen 4,39 Milliarden US-Dollar (Midpoint-Guidance) erlöst werden.

Daraus soll ein bereinigter operativer Gewinn in Höhe von 700 bis 730 Millionen US-Dollar erzielt werden. Bislang lag die Schätzung bei 685 bis 715 Millionen US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr ist für das Gesamtjahr nun mit einem leichten Gewinnwachstum zu rechnen.

Aktie handelt zunächst mit leichten Aufschlägen

Zwar verteuerten sich die Anteile in den zurückliegenden 12 Monaten bereits um 46 Prozent, nichtsdestotrotz trifft das Quartalsergebnis sowie die angehobene Prognose den Geschmack der Anleger.

Am Schweizer Handelsplatz SIX verteuert sich die Aktie am Dienstagmittag um rund 2,5 Prozent, in der US-Vorbörse legt sie um rund 1 Prozent zu. Optionshändler hatten vorab eine Kursreaktion mit einem Umfang von bis zu 10 Prozent eingepreist. Nach US-Börsenstart könnte also Volatilität aufkommen.

Fazit: Fairer Wert erreicht, Korrektur abwarten

Was die Bewertung der Aktie anbelangt, legen Anleger derzeit rund das 20-fache der für dieses Jahr erwarteten Gewinne auf den Tisch. Das entspricht genau dem historischen Mittel und zeigt, dass die Aktie ihren fairen Wert vorerst erreicht hat.

Wall-Street-Analysten taxieren Logitech im Mittel auf 90,85 US-Dollar, das liegt rund zwei Prozent unter dem vorbörslichen Wert. Damit stimmt bei Logitech nach dem jüngst veröffentlichten Bericht zwar die Geschäftsentwicklung, aber nicht mehr das Chance-Risiko-Verhältnis.

Wer sich in der Aktie des für hochwertige Produkte bekannten Hardware-Herstellers engagieren möchte, sollte daher zunächst eine Korrektur abwarten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Logitech International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,52 % und einem Kurs von 85,52EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2024, 11:23 Uhr) gehandelt.