Berkshire Hathaway hat seine Beteiligung an in Hongkong notierten BYD-Aktien am 16. Juli reduzierte und seinen Anteil von 5,06 Prozent auf 4,94 Prozent verringerte, wie aus einem am Montag an der Hongkonger Börse veröffentlichten Bericht hervorgeht.

Nach den Regeln der Hongkonger Börse muss ein Unternehmen, dessen Beteiligung an einem in Hongkong notierten Unternehmen unter fünf Prozent sinkt, seine Anteile nicht mehr offenlegen. Das bedeutet, dass die jüngste Offenlegung wahrscheinlich das letzte Mal ist, dass Berkshire seine Position in BYD an der Börse in Hongkong offenlegt.

Am 29. September 2008 kaufte Berkshire Hathaway Energy, an dem Berkshire einen Anteil von 91,1 Prozent hält, für 230 Millionen US-Dollar 225 Millionen BYD-Aktien zu einem Preis von acht Hongkong-Dollar pro Aktie. Die Beteiligung von Berkshire an BYD hat sich bis 2022 nicht verändert.

Am 24. August 2022 verkaufte Berkshire schließlich zum ersten Mal 1,33 Millionen BYD-Aktien, die in Hongkong gehandelt wurden. Damit sank die Beteiligung von 20,04 Prozent auf 19,92 Prozent, weitere Verkäufe folgten.

Analysten sagen, der Anteilsverkauf sei nicht überraschend, da Berkshire seinen Anteil an BYD seit August 2022 regelmäßig reduziert hat, kurz nachdem die Aktien ein Rekordhoch erreicht hatten. Auf dem Höhepunkt im Jahr 2008 hielt Berkshire einen Anteil von fast 40 Prozent.

"Es ist eine profitable Investition, aber irgendwann wird Berkshire alle seine BYD-Anteile verkaufen", zitiert das Wall Street Journal Angus Chan, ein Analyst für den Automobilsektor bei Bocom International.

Nomura-Analyst Joel Ying nannte die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China als einen der wahrscheinlichen Gründe für die Rückabwicklung. "Berkshire hat deutlich gemacht, dass sie sich mehr auf den US-Märkten engagieren werden", so Ying. Der intensive Wettbewerb auf dem chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge sei wahrscheinlich ein weiterer wichtiger Grund für die Reduzierung der BYD-Beteiligung, sagte er.

Die BYD-Aktien schlossen am Dienstag in Hongkong um 3,09 Prozent und in Shenzhen um 4,66 Prozent niedriger. Die in Hongkong notierten Aktien des Unternehmens sind in diesem Jahr um etwa elf Prozent gestiegen, während die in Shenzhen notierten Aktien des Unternehmens um rund 28 Prozent zugelegt haben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion