Angesichts der fulminanten Erholungsrallye in den vergangenen Wochen, die Aktie von Tesla explodierte ausgehend von ihrem bisherigen Jahrestief bei 138,80 US-Dollar um 102 Prozent auf das bisherige Hoch von 281 US-Dollar, stand der an vielen Fronten mit Gegenwind konfrontierte E-Fahrzeughersteller in der Pflicht, ein starkes Quartalsergebnis vorzustellen.

Denn mit großen Versprechungen allein lässt sich die gegenwärtige Bewertung der Aktie nicht rechtfertigen. Tesla ist mit dem rund 100-fachen der für dieses Geschäftsjahr erwarteten Gewinne bewertet. Zumal Elon Musk mit der Verschiebung des Robotaxis-Launches von Anfang August auf Oktober einmal mehr bewiesen hat, dass sein Wort wenig ist.