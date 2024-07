Das Unternehmen, das in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum der Abonnentenzahlen priorisierte und sein Angebot auf Podcasts und Hörbücher ausweitete, hat sich zunehmend auf Kostensenkungen konzentriert, um eine dauerhafte Rentabilität zu erreichen. In diesem Kontext berichtete Spotify über einen Gewinn von 274 Millionen Euro für das Quartal April bis Juni, oder 1,33 Euro pro Aktie, was deutlich über den Erwartungen von 1,05 Euro pro Aktie laut FactSet lag.

Der Kurs stieg im vorbörslichen US-Handel um rund 15 Prozent auf 340 US-Dollar, nachdem er am Montag im regulären Handel bei 295,45 US-Dollar geschlossen hatte. Die Titel haben in diesem Jahr bereits 56,5 Prozent gewonnen.

Die Bruttomarge übertraf die Prognosen für das Juni-Quartal und soll im dritten Quartal voraussichtlich 30,2 Prozent erreichen. Dies ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zum Erreichen der langfristigen Zielsetzung einer Bruttomarge von 30 Prozent zwischen 2025 und 2027, wie sie am Investorentag 2022 festgelegt wurde.

Die Umsatzsteigerungen resultierten teilweise aus Preiserhöhungen in mehreren Märkten, einschließlich den USA, wo der Preis für das individuelle Premium-Abo auf 11,99 US-Dollar angehoben wurde. Diese Maßnahmen sollen unter anderem die Investitionen in das wachsende Hörbuchgeschäft unterstützen.

Werbefinanzierte Angebote

Auch die Einnahmen aus werbefinanzierten Angeboten zeigten eine positive Entwicklung und stiegen um 13 Prozent auf 456 Millionen Euro, was das Wachstum sowohl im Musikbereich als auch bei Podcasts widerspiegelt.

Insgesamt stieg der Umsatz um 20 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro, was den Prognosen entspricht. Diese finanziellen Erfolge spiegeln Spotifys fortgesetztes Bestreben wider, durch strategische Preisgestaltung und Kostenkontrolle dauerhafte Profitabilität zu erzielen, auch wenn das Wachstum der Nutzerzahlen hinter den Erwartungen zurückblieb.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

