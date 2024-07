Coca-Cola hat am Dienstag seine Prognosen für organisches Umsatzwachstum und Gewinn für das Geschäftsjahr 2024 angehoben, was auf eine anhaltend starke Nachfrage nach seinen Getränken in den USA und internationalen Märkten hindeutet. Dies verhalf den Aktien des Unternehmens zu einem Anstieg von fast 2 Prozent im vorbörslichen Handel.

Für das laufende Jahr rechnet der Getränkegigant nun mit einem organischen Umsatzwachstum zwischen 9 und 10 Prozent, verglichen mit einer früheren Prognose von 8 bis 9 Prozent. Auch die Erwartungen an den bereinigten Gewinn wurden nach oben korrigiert, von einem Anstieg zwischen 4 und 5 Prozent auf nunmehr 5 bis 6 Prozent.