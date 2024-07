Goldman Sachs hat im zweiten Quartal allen voran von einem starken Investmentbanking und einem kräftigen Anstieg der Erträge in der Vermögensverwaltung profitiert. Der Gewinn wuchs auf 3,04 Mrd. US-Dollar von 1,2 Mrd. im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug 8,62 US-Dollar - Analysten hatten im Konsens mit 8,35 US-Dollar gerechnet. Die Erträge schnellten um 17 Prozent auf 12,7 Mrd. US-Dollar hoch. Besonders im Investmentbanking strich Goldman Sachs mit 1,73 Mrd. US-Dollar gut ein Fünftel mehr Gebühren ein. In der Vermögensverwaltung stiegen die Erträge um 27 Prozent auf 3,9 Mrd. US-Dollar.

Ein Blick auf den bisherigen Kursverlauf zeigt die Aktie am Ziel angekommen, dem 161,8 % Fibo bei 517,63 US-Dollar. Aus technischer Sicht stellt dieser Bereich nun aber einen erheblichen Widerstand dar, wie sich an der Kerze aus der Vorwoche sehr gut durch die lange Lunte auf der Oberseite ablesen lässt. Kurzfristige Abschlagsrisiken bestehen nun auf die Niveaus von 426,16 und darunter 417,48 US-Dollar und könnten für einen spekulativen Short-Ansatz herangezogen werden. Im Anschluss aber dürfte mittel- bis langfristig eine starke Aufwärtsbewegung bevorstehen. Gelingt es dagegen die aktuellen Rekordstände sowie das 161,8 % Fibo auf Wochenschlusskursbasis zu knacken, würde eine Rallyeausdehnung an das 200 % Fibo bevorstehen können, dies wäre dann gleichbedeutend mit Kurssteigerungen auf 574,18 US-Dollar.

Goldman Sachs Group Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

