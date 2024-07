Wenngleich die Dividende derzeit nur 0,4 Prozent beträgt, kann sich auch das Wachstum der Ausschüttungen sehen lassen. Aufgrund kontinuierlicher Steigerungen bringt es das Unternehmen auf eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 24 Prozent in den vergangenen zehn Jahren. Wer damals eingestiegen ist, kommt so auf ein Yield-on-Cost von inzwischen über 2 Prozent.

Die Aktie des Life-Science-Unternehmens Danaher ist der Traum vieler langfristig orientierter Anleger. Allein in den vergangenen 10 Jahren haben sich die Anteile (inklusive Dividende) um rund 420 Prozent verteuert, während der US-Gesamtmarktindex S&P 500 im selben Zeitraum um 240 Prozent gestiegen ist.

Geschäfte weiter rückläufig, aber besser als erwartet

Nach dem Corona-Boom hatte zwar auch Danaher, zu dem auch ehemals deutsche Unternehmen wie Kavo Dental und Leica Microsystems gehören, mit rückläufigen Geschäften zu kämpfen, insgesamt schreitet die Erholung hier aber deutlich schneller voran als beim deutschen Mitbewerber Sartorius.

Gegenüber dem Vorjahresquartal sanken die Erlöse um 2,9 Prozent auf 5,7 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen jedoch um 110 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Der bereinigte Gewinn landete bei 1,72 US-Dollar, was um 15 Cent über der Prognose, aber um 33 Cent über dem Vorjahresergebnis liegt.

Insgesamt belief sich das Konzernergebnis auf einen Nettoertrag in Höhe von 907 Millionen US-Dollar nach 920 Millionen US-Dollar im Jahr zuvor. Auch der Cashflow entwickelte sich rückläufig und fiel um 14,5 Prozent von 1,3 auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Das zeigt die anhaltenden Herausforderungen in der Branche.

Diagnostiksparte lässt Talsohle hinter sich

Ausgerechnet im Diagnostikgeschäft gelang es Danaher, sich besser zu schlagen als erwartet. Hier kletterten die Erlöse um 1,5 Prozent und lassen Anleger darauf hoffen, dass die Post-Corona-Talsohle endlich überwunden ist.

Aufgrund niedrigerer Erlöse im Bereich Biotechnologie hat sich das Unternehmen mit seiner Prognose für das Gesamtjahr jedoch zurückgehalten und erwartet weiterhin einen Umsatz- und Gewinnrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Anleger zeigen sich begeistert, hieven Aktie über fairen Wert

Die Aussicht auf einen Turnaround im Diagnostikgeschäft scheint Anlegern am Dienstag jedoch zu genügen. In der US-Vorbörse legte das Papier um über 7 Prozent zu und hievte damit sogar Sartorius an die DAX-Spitze. Dessen Vorzüge starteten nach Bekanntwerden des Ergebnisses von Danaher eine steile Erholungsrallye und profitieren dabei auch von einem Insider-Kauf.

Mit einem für 2024 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33 ist Danaher wahrlich kein Schnäppchen, günstig war die Aktie allerdings nie. Das langjährige Bewertungsmittel liegt für das KGV bei 30. Hat die vorbörsliche Kursreaktion Bestand, liegt Danaher rund 15 Prozent darüber.

Selbst damit besteht Danaher jedoch den Direktvergleich mit Sartorius, das für 2024 mit dem 65-fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet ist. Mitbewerber Thermo Fisher kommt auf ein KGVe (2024) von 25.

Fazit: So geht Kommunikationspolitik!

Überhaupt zeigt Danaher dem deutschen Mitbewerber, wie umsichtiges Management in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld geht: Realistische Prognosen kommunizieren, auch wenn sie schmerzhaft sind, bewusst niedrige Erwartungen formulieren – und diese bestenfalls schlagen können.

Dass das deutlich besser funktioniert, als die von Sartorius gewählte Strategie wiederholt gebrochener Versprechen, zeigt die Kursreaktion mit einem Plus von 7 Prozent. Zwar mag Danaher jetzt nicht mehr günstig bewertet sein, besser als die Anteile von Sartorius ist die Aktie aber allemal!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion