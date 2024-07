Die Goldmänner haben die Aktie am Montag mit einer Kaufempfehlung und einem 12-Monats-Kursziel von 62 US-Dollar eingestuft, was einem Kurspotenzial von 160 Prozent entspricht. Der Titel haussierte in der Folge und beendete den Montagshandel rund 17 Prozent höher bei 23,85 US-Dollar.

Webtoon Entertainment, mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterstützt durch den südkoreanischen Technologiekonzern Naver, ist eine Plattform, die eine Vielzahl von Geschichten aus mehr als 20 Genres, darunter Fantasy, Romantik, Komödie und Horror anbietet.