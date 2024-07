Während Gold recht schnell eine Stabilisierung einleiten konnte, sieht es bei Kupfer ganz anders aus. Die Vehemenz des aktuellen Rücksetzers mahnt zur Vorsicht. Der obere Chart verdeutlicht die fragile Konstellation. Ein erster Rücksetzer unter die eminent wichtige Unterstützung von 4,50 US-Dollar / lb fand im Bereich von 4,3 US-Dollar Halt. Der Kupferpreis drehte wieder nach oben ab und startete eine Erholung, die ihn noch einmal über die 4,5 US-Dollar führte.

Der Erholungsversuch verpuffte. Der Kupferpreis durchbrach erneut die 4,5 US-Dollar und auch das Zwischentief von Ende Juni bei 4,3 US-Dollar hatte der Vehemenz der Abwärtsbewegung nichts entgegenzusetzen. Aus bullischer Sicht hätten die letzten Handelstage nicht viel schlechter laufen können. Als Ziel der Bewegung kristallisiert sich der Preisbereich von 4,0 US-Dollar immer deutlicher heraus.

Das belastet Kupfer

Steigende Kupfer-Lagerbestände (unter anderem an der LME) und schwache chinesische Konjunkturdaten, die wiederum die Sorgen im Hinblick auf die chinesische Kupfernachfrage schürten, belasteten Kupfer; zumindest die kurzfristigen Perspektiven. Langfristig ist unverändert von steigenden Kupferpreisen auszugehen.

Positive Signale verpuffen

Während andere Metalle von der jüngsten Greenbackschwäche zumindest temporär profitieren konnten, ignorierte Kupfer diese weitgehend. Auch andere positive Signale, wie etwa die überraschende Leitzinssenkung in China, verfehlten ihre Wirkung. Das wiederum könnte ein Indiz dafür sein, dass sich die Korrektur in einem weit fortgeschrittenen Stadium befindet. Und das wiederum dürfte mit dem Chartbild und dem möglichen Anlaufen der 4 US-Dollar korrespondieren.

Fazit

Vieles deutet auf eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 4 US-Dollar hin. Die Dynamik der Abwärtsbewegung ist ungebrochen. Der Verlust der 4,3 US-Dollar löste ein entsprechendes Verkaufssignal in Richtung 4 US-Dollar aus. In den letzten Wochen ist mächtig Dampf aus dem „Kupferkessel“ entwichen. Noch Mitte Mai notierte Kupfer im Bereich von 5,1+ US-Dollar. Die Chancen auf eine baldige Bodenbildung stehen aber nicht schlecht. Die 4,0 US-Dollar in Verbindung mit den 3,9 US-Dollar bilden eine vermeintlich tragfähige Unterstützung. Das heißt aber auch: Sollte es unter die 4,0 US-Dollar / 3,9 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung notwendig. Ob des stark überverkauften Kupferpreises ist jederzeit mit Gegenbewegungen zu rechnen. Doch erst ein Vorstoß über die 4,3 US-Dollar wäre von Relevanz.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte