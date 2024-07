Die Schuldenuhr der USA tickt immer schneller

Die Politik bevorzugt allerdings oft schnelle und kurzfristige Lösungen. So auch in den USA, deren Verschuldung stetig steigt. Die entscheidende Kennzahl ist dabei der Schuldenstand im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (Debt-to-GDP-Ratio). In den starken Wachstumsjahren nach dem Zweiten Weltkrieg ist es in den USA bis 1974 kontinuierlich bis auf 32 Prozent gesunken. Doch nach der Abkehr vom Goldstandard (1971), dem Rückgang des Wirtschaftswachstums, großen Krisen und weiterhin hohen Kriegsausgaben stieg es zuletzt auf 122,3 Prozent.

Die USA leben somit eindeutig über ihren Verhältnissen und verweigern zudem die Anerkennung der Realität. Hochrechnungen gehen deshalb davon aus, dass die Landesschulden bis 2054 auf bis zu 166 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen.

Weder die Demokraten noch die Republikaner sind zu Maßnahmen bereit, diese Entwicklung zu stoppen.

So will Donald Trump die Unternehmens- und Einkommenssteuern senken und geht davon aus, dass sie sich über ein höheres Wirtschaftswachstum selbst finanzieren. Doch in unverhofften Krisen wie 2008 oder 2020 mit hohen Ausgaben für Wirtschaftsstützungsprogramme steigen die Schulden dann dennoch sprunghaft. Zudem stellen die geplanten Zoll- auch Steuererhöhungen dar.

Die Demokraten stehen hingegen für höhere Steuersätze, was jedoch oft nicht die Staatsausgaben zügelt, sodass die Schulden ebenfalls weiter steigen.

Sinnvoll wären hingegen Steuererhöhungen und eine gleichzeitige Reduktion der Staatsausgaben – eine Position, die von keiner der beiden Parteien vertreten wird. Und so könnte die steigende Verschuldung zu einem Vertrauensverlust in den US-Dollar und letztendlich in US-Staatsanleihen führen. In der Folge steigt die Inflation, während hohe Zinsen zu einem noch schnelleren Schuldenanstieg beitragen und den Teufelskreis verstärken.

Fazit US-Verschuldung

Die Börsen beeinflusst der hohe Schuldenstand bisher kaum. Doch lange können die USA nicht mehr über ihren Verhältnissen leben, und je länger sie das Problem ignorieren, desto größer wird es. Langfristig muss die Großmacht somit Maßnahmen ergreifen, die auch die US-Wirtschaft und den amerikanischen Aktienmarkt negativ beeinflussen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion