Für eine Fortsetzung der Seitwärtstendenz sprechen auch die jüngsten Ereignisse in den USA. Nachdem Präsident Joe Biden seinen Verzicht auf eine neuerliche Kandidatur erklärt hat, bleibt das Rennen um die nächste Präsidentschaft offen. Vieles spricht dafür, als würde die bisherige Vizepräsidentin Kamala Harris im August auch offiziell das Ruder bei den Demokraten übernehmen. Die nach Bidens Rückzug geflossenen Spenden in Höhe von 100 Millionen Dollar an die Demokraten zeigen, dass das Rennen um die Präsidentschaft offen ist. Zwar liegt Donald Trump in den Umfragen vorne, doch sollten sich Anleger erstens nicht zu sicher sein und zweitens nicht den Fehler machen, von Trumps erster Amtszeit ab 2016 auf eine mögliche Zukunft zu schließen. Was Trump als Präsident Investoren bringt, bleibt offen. EUR / USD verharrt bis auf Weiteres im Seitwärtstrend.

Das Währungspaar EUR / USD verharrt weiter in der Seitwärtsbewegung. Nachdem der Euro zuletzt zulegen konnte, profitiert seit einigen Tagen wieder der Dollar. Vieles spricht dafür, dass EUR / USD auch weiterhin zwischen 1,05 und 1,10 pendelt. Erstens hat der Markt bis Jahresende an die Notenbanken beider Währungsräume nahezu identische Erwartungen und zweitens zeichnet sich auch bei den Konjunkturdaten keine große Wende ab. Die morgen in den USA vermeldeten Inflationsdaten sind allerdings dazu geeignet, EUR / USD neuen Schwung zu geben - eine Neubewertung erscheint aber ausgeschlossen. Diese wird erst wahrscheinlicher, wenn sich aus den Veröffentlichungen belastbare Trends entwickeln.

EUR / CZK

Das Währungspaar EUR / CZK könnte Aufwärtspotenzial zu Gunsten des Euro haben. Heute kommentierte ein Mitglied der tschechischen Notenbank die jüngste Inflationsentwicklung und sieht große Fortschritte im Kampf gegen die Teuerung. Vor der Notenbanksitzung in Prag am 1. August schwächt sich die Krone zum Euro bereits ab. Marktteilnehmer halten gar einen Zinsschritt um 50 Basispunkte für möglich. EUR / CZK hat bis Jahresende Potenzial bis in den Bereich um 26.

EUR / ZAR

Die südafrikanische Zentralbank hat die Zinsen während der vergangenen Sitzungen kontinuierlich konstant gehalten. Zuletzt mehren sich jedoch die Stimmen, die sich für eine Zinssenkung aussprechen. Das befeuert die Zinssenkungs-Fantasie in Südafrika: Die Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet schon bei der kommenden Sitzung einen entsprechenden Zinsschritt. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass EUR / ZAR wieder ein Niveau von 20 erreicht hat. In diesem Bereich werden professionelle Rand-Käufer hellhörig und warten auf Chancen zum Einstieg. Ein solcher könnte sich im Bereich der Kurse des Frühsommers anbieten.

Gastautor: Thomas Steiner, Deputy Head of FX Dealing bei Ebury.

Ebury unterstützt international tätige Unternehmen bei Transaktionen in mehr als 130 Währungsräumen und bietet darüber hinaus Handelsfinanzierungen und maßgeschneiderte Risikomanagement-Lösungen an. Das Londoner Fintech hat Niederlassungen an vierzig Orten weltweit und betreut am Standort Düsseldorf deutsche Kunden. Das Team stellt ab sofort jede Woche die spannendsten Währungspaare vor und gibt Insights direkt aus dem Handelsraum.





