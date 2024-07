Mittwoch, 24. Juli: NextEra Energy

Der anhaltende Boom bei Künstlicher Intelligenz und dem Aufbau der hierfür benötigten Infrastruktur wird in den kommenden Jahren zu einem starken Anstieg der Energienachfrage führen. Versorger und Elektrizitätsunternehmen wie NextEra Energy, dessen Heimatmarkt der wirtschaftlich schnell wachsende US-Bundesstaat ist, gelten daher ebenfalls als KI-Profiteure.

Innerhalb der Versorgerbranche kommt NextEra eine Sonderrolle zu, denn das Unternehmen gilt als der weltweit größte private Erzeuger erneuerbarer Energien. Genau die standen in den vergangenen zwei Jahren allerdings aufgrund gestiegener Investitionskosten unter Druck. Der Geschäftsbericht des Unternehmens dürfte daher Auskunft darüber geben, wie stark das Engagement in diesem Bereich nachgelassen hat und wie sehr Projekte zum Kapazitätsausbau durch die hohen Zinsen verzögert wurden.

Gegenüber dem Vorjahr wird mit einem Umsatzanstieg um etwa ein Prozent gerechnet. Der Gewinn pro Aktie soll nach 0,88 US-Dollar im Vorjahresquartal nun 0,94 US-Dollar betragen. Womöglich hat NextEra aber deutlich besser abgeschnitten, denn die anhaltend sommerliche Hitze dürfte nach einer hohen Energienachfrage zum Betrieb von Klimaanlagen geführt haben. Gleichzeitig könnte die Energieausbeute des Unternehmens besonders hoch gewesen sein.

Versorgeraktien gehören zu den eher defensiven Werten, das verdeutlich bei NextEra die mit 4,4 Prozent überschaubare, eingepreiste Kursreaktion. Abgesehen von zwei Ausreißern (+7,0 und -8,7 Prozent) bewegte sich die Aktie in den vergangenen sechs Quartalen nach den Zahlen kaum. Was die Richtung angeht überwiegen mit einer Call-Quote von 59,2 Prozent derzeit die Wetten auf steigende Kurse.

Mittwoch, 24. Juli: IBM

Hinweise über die Entwicklungen bei Künstlicher Intelligenz wird am Mittwochabend IBM liefern. Das Unternehmen verfügt mit Watson über eine eigene KI-Plattform und bietet AI-as-a-Service an. Vor allem ein starkes Abschneiden im Infrastruktursegment könnte ein Zeichen auch für andere Branchenwerte sein – umso mehr, als dass IBM hier zuletzt mit sinkenden Erlösen zu kämpfen hatte.

Experten erwarten einen Umsatz in Höhe von 15,6 Milliarden US-Dollar, das wäre gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von einem Prozent. Der Gewinn soll sich auf 2,19 US-Dollar pro Anteilsschein belaufen, vor 12 Monaten stand mit 2,18 US-Dollar ein Cent weniger zu Buche.

Das steht in starkem Kontrast zur Aktie, die sich im selben Zeitraum um 35 Prozent verteuert hat, wodurch die Bewertung der Aktie beim geschätzten Gewinn inzwischen um ein Drittel über dem langfristigen Durchschnitt liegt. Wenn das Management angesichts der niedrigen Erwartungen für das zurückliegende Quartal nicht einen bärenstarken Ausblick liefert, dürften Anleger sich zu fragen beginnen, wofür sie bei IBM eigentlich einen so hohen Bewertungsaufschlag zahlen.

Bei Big Blue ist eine leichte Mehrheit der Optionshändler von steigenden Kursen nach dem Geschäftsbericht überzeugt, der Call-Anteil liegt bei 55,1 Prozent. Das passt durchaus zur jüngeren Vergangenheit der Aktie. In den vergangenen sechs Quartalen war das Vorzeichen viermal positiv. Die derzeit eingepreiste Kursbewegung liegt bei 5,9 Prozent. Das ist gegenüber dem historischen Mittel leicht erhöht.

Donnerstag, 25. Juli: Union Pacific

Die Wirtschaftsdaten aus den USA sind zuletzt gemischt ausgefallen. Einige Datenpunkte deuten auf eine langsamere, aber immer noch expansive Entwicklung hin, die sinkenden Verbraucherausgaben lassen eher eine (milde) Rezession befürchten.

Als Live-Indikator für Konjunkturentwicklungen gelten Daten aus dem Transportsektor, dazu gehört auch das Warenvolumen im Eisenbahnverkehr. Als einer der größten Eisenbahnbetreiber der USA kann Union Pacific daher entweder für Erleichterung oder neue Konjunkturängste sorgen.

Sollte die jüngste Dividendenerhöhung um 3,3 Prozent ein Indiz für die Geschäftsentwicklung gewesen sein, ist seitens der Anleger Vorsicht angesagt, denn die durchschnittliche Steigerungsrate lag mit 9,1 Prozent in den vergangenen fünf Jahren deutlich höher.

Analysten rechnen gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit einer stagnierenden Entwicklung. Der Umsatz soll um 100 Millionen US-Dollar auf 6,06 Milliarden US-Dollar klettert sein, der Gewinn pro Aktie jedoch um 14 Cent auf 2,54 US-Dollar gesunken sein.

Ähnlich wie bei NextEra dürfte es auch bei Union Pacific etwas gemütlicher zur Sache gehen. Hier ist eine Bewegung von 3,5 Prozent impliziert. Dass es für die Aktie aber durchaus zügig gehen kann, beweist der vor einem Jahre veröffentlichte Geschäftsbericht. Damals legte die Eisenbahnaktie mit einem Plus von 10,4 Prozent den Turbo ein. Für dieses Quartal rechnet eine Mehrheit der Händler am Optionsmarkt aber mit fallenden Kursen, der Put-Anteil liegt bei 53,2 Prozent.

Donnerstag, 25. Juli: Honeywell

Weitere Hinweise über die Industriekonjunktur dürfte der Elektronikkonzern Honeywell liefern. Als größter Hersteller von Flugschreibern könnten sich die Probleme und Lieferverzögerungen bei Boeing im Umsatzergebnis des Unternehmens niedergeschlagen haben. Umgekehrt könnte die Nachfrage von Datenzentren nach industriellen Kühllösungen zu einer Sonderkonjunktur geführt haben.

Am Markt wird mit einem einen kleinen Umsatzanstieg von 9,15 auf 9,42 Milliarden US-Dollar gerechnet. Den Gewinn schätzen Analysten auf 2,42 US-Dollar je Anteil nach 2,23 US-Dollar im Vorjahresquartal.

Diese überschaubare Entwicklung wird gegenwärtig von der Aktie widergespiegelt, die sich in den vergangenen 12 Monaten nur um 4,6 Prozent gesteigert hat, während der US-Gesamtmarktindex S&P 500 um 21,4 Prozent zulegen konnte. Sollte Honeywell aber tatsächlich im Bereich Kühlsysteme stark gewachsen sein, könnte das Unternehmen rasch als KI-Profiteur gelten und die Aktie stark gekauft werden.

So schwer das Gerät von Honeywell ist, so schwerfällig ist auch die Aktie, für die mit 3,4 Prozent eine sehr gemächliche Kursreaktion eingepreist ist. Das passt zum Mittel der vergangenen Jahre, in denen sich die Aktie um rund 3,0 Prozent bewegte. Händler am Optionsmarkt sind für die Zahlen des Unternehmens vorsichtig optimistisch und haben sich mit einem Call-Anteil von 53,9 Prozent mehrheitlich für steigende Kurse in Stellung gebracht.

Freitag, 26. Juli: 3M

Die US-Industrieikone 3M ist der dritte Wert in dieser Reihe, der Hinweise auf die wirtschaftliche Aktivität in den USA liefern könnte. Vor allem aber dürfte sich der Blick der Anleger auf die unternehmenseigenen Herausforderungen richten, von denen es derzeit viele gibt.

Nach der Abspaltung der Gesundheitssparte Solventum ist das einstige Vorzeigeunternehmen weiter auf der Selbstfindung. Daneben bestehen noch immer erhebliche Belastungen aus den offenen Rechtsstreitigkeiten um PFAS-Chemikalien einerseits und defekte Gehörschutzprodukte andererseits. Zuletzt hatte der Industriekonzern außerdem mit dem überraschenden Abgang seines Finanzchefs zu kämpfen.

Am Markt wird ein Erlös in Höhe von 5,84 Milliarden US-Dollar erwartet. Das ist nach dem Solventum-Spin-Off nicht mit dem Vorjahreswert in Höhe von 8,33 Milliarden US-Dollar zu vergleichen. Dasselbe gilt auch für den Gewinn pro Aktie, der auf 1,68 US-Dollar geschätzt wird nach 2,17 US-Dollar im Vorjahresquartal. Aussagekräftiger als der Gesamt- dürften daher die Spartenumsätze werden.

In der Aktie von 3M ist mit einer Kursreaktion in Höhe von 5,4 Prozent zu rechnen. Das liegt sowohl im Hinblick auf die implizierte als auch die tatsächliche Bewegung im Mittel der vergangenen Quartale. Positive und negative Kursreaktionen hielten sich in der jüngeren Vergangenheit die Waage – das kann für die am Freitag erwarteten Quartalszahlen nicht behauptet werden. Die Optimisten sind klar im Vorteil und wetten mit 57,7 Prozent mehrheitlich auf steigende Kurse.

Weitere nennenswerte US-Quartalsberichte:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilienunternehmen (REIT), daher Funds from Operation (FFO) statt EPS

Stand: Samstag, 20. Juli, 21:00 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

