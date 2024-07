ALSO setzt ambitionierte Ziele für 2024 nach starkem H1-Ergebnis Die ALSO Holding AG hält an ihren ehrgeizigen Zielen für 2024 fest, gestützt auf solide Halbjahresergebnisse. Trotz eines Umsatzrückgangs zeigt das Unternehmen beeindruckende Wachstumszahlen im Cloud-Bereich und eine starke Finanzlage.