Nachdem der Wert einen Trendwechsel im Januar 2023 zur Unterseite vollzogen hatte, kam es zu Verlusten auf 0,85 GBP. In diesem Bereich verweilte das Paar rund ein Jahr lang, bis es schließlich Anfang Juni unter diesen Support ging, womit ein Folgeverkaufssignal in dem seit 2023 bestehenden Abwärtstrend aktiviert wurde. Nach einer kurzen Erholung in der Vorwoche tendiert das Paar wieder talwärts und eröffnet die letzte Möglichkeit für ein Short-Engagement.

Die nächste Short-Möglichkeit für noch nicht investierte Anleger bietet sich unterhalb von 0,8383 GBP an, Abschläge auf 0,8345 GBP und damit die endgültige Zielzone könnten dann erwartet und über ein entsprechendes Investment abgedeckt werden. Kommt es dagegen zu einem überraschenden Anstieg über 0,85 GBP, würde dies für kurzfristige Gewinne an den laufenden Abwärtstrend um 0,8561 GBP sprechen. Aber erst oberhalb des 200-Wochen-Durchschnitts dürfte ein Befreiungsschlag der Bullen gelingen, in der Folge könnte das Paar an 0,8760 GBP hochschießen.

EUR/GBP (Wochenchart in GBP) Tendenz:

Fazit Umkehrmuster sind bei dem Währungspaar EUR/GBP derzeit nicht zu erkennen, die nächste Short-Möglichkeit bietet sich unter den Vorwochentiefs an, das endgültige Ziel wurde bei 0,8345 GBP in dem Wert identifiziert. Als Anlageinstrument könnte hierzu beispielshalber das mit einem Hebel von 40,3 ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN VD4VJ1 zum Einsatz kommen. Eine Verlustbegrenzung kann man relativ nah über dem Vorwochenhoch von 0,8435 GBP ansiedeln, dies würde im Schein einen Stopp-Kurs von 2,16 Euro erfordern. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage zu veranschlagen, entsprechend ist eine engmaschige Beobachtung von Nöten. Bereits investierte Anleger ziehen dagegen ihren Stopp ein gutes Stück weit nach.