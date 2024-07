Die klar positiv von Marktteilnehmern aufgenommenen Quartalszahlen haben die SAP-Aktie am Dienstag stark beflügelt, im gleichen Atemzug konnte das Wertpapier auf ein neues Rekordhoch springen und aus einer vorausgegangenen, allerdings aufwärtsgerichteten Konsolidierung ausbrechen. Dies könnte sich nun in neuerlichen Rekordständen sowie einer Rallyebeschleunigung mit einem Ziel am 200 % Fibonacci-Retracement bei 207,05 Euro äußern und sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Sollte entgegen den Erwartungen ein Kursrutsch unter 178,00 Euro aufkommen, müsste Korrekturpotenzial zunächst auf den EMA 200 bei 175,51 Euro einkalkuliert werden, darunter auf die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung um 170,50 Euro. Anzeichen für eine derartige Entwicklung sind derzeit aber nicht zu verzeichnen.

Trading-Strategie: