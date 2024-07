Die Kursentwicklung aus dieser Woche zeigt eine gewisse Abgabebereitschaft an, aber erst unter einem Niveau von mindestens 260,00 US-Dollar dürfte der Stein ins Rollen kommen und für Abschläge auf 252,67 US-Dollar sorgen. Genau dort verlaufen aber die Vorgängerhochs aus 2021 und könnten als Sprungbrett für neuerliche Rekordstände sorgen, wie es nach dem temporären Kursanstieg über das 138,2 % Fibonacci-Retracement im März bereits der Fall war. Außerdem kommt der 200-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 247,93 US-Dollar unterstützend dazu. An dieser Stelle würden sich demnach strategische Long-Positionen anbieten. Gelingt es dagegen vorzeitig den Bereich von 280,00 US-Dollar auf der Oberseite zu knacken, könnte das übergeordnete Ziel bei 300,78 US-Dollar und somit das 161,8 % Fibo in Angriff genommen werden. Bislang wird das Wertpapier auf der Long-Seite mit neuerlichen Chancen auf frische Rekorde gesehen.

Trading-Strategie: