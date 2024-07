Auf dem Börsenparkett macht sich mehr und mehr Angst breit, dass die Verlustserie im Nasdaq ausgedehnt werden könnte. Alphabet hatte ausgerechnet dort gewarnt, wo es den Tech-Fans am meisten wehtut: der KI-Fantasie. Bei den Gewinnen jüngst getätigter Investments in diesem Bereich müsse man sich noch gedulden, ließ die Google-Mutter wissen. Tesla hat die Erwartungen der Investoren nicht erreicht und da auch die Robotertaxi-Präsentation auf Oktober verschoben wurde, nehmen sie ihre Gewinne aus der jüngsten Rally mit.

Tesla-Aktionäre dürften auch wegen Musks Unterstützung von Donald Trump hellhörig geworden sein. Seine generösen Wahlkampfspenden könnten sich am Ende als Reputationsrisiko für Tesla herausstellen. Auch wenn dadurch am Ende vielleicht kein einziger Tesla mehr oder weniger verkauft werden könnte, ist das im Moment trotzdem ein willkommener Grund für viele, die Aktie nach der starken Rally zu verkaufen.

Insgesamt nimmt der Druck auf den Aktienmarkt auch deshalb zu, da wir uns in eine saisonal schwache Jahreszeit für Aktien bewegen. Da wird schon auch mal nach dem Haar in der Suppe gesucht, um einen Vorwand für Gewinnmitnahmen zu haben. Wenn man dazu den sehr bewegten Wahlkampf in den USA hinzufügt, erhält man die Volatilität, mit der wir es in den vergangenen Tagen zu tun hatten. Daran dürfte sich auch erst einmal nichts ändern. Die Börse befindet sich derzeit in unruhigem Fahrwasser.

