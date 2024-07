Markttechnik überwiegend positiv: Die Slow-Stochastik steigt nach ihrem jüngsten Kaufsignal weiter an. Das Momentum ist noch leicht positiv. Der Trendfolgeindikator MACD generiert sogar ein Kaufsignal. Der Ichimoku Kinko Hyo (IKH) zeigt sich positiv. Das Handelsvolumen war das siebzehnte Mal in Folge (!) unterdurchschnittlich. In Summe deuten die markttechnischen Indikatoren zur Wochenmitte auf einen weiteren Test der oberen Abwärtstrendlinie sowie der Widerstands-Range bei 18.560 bis 18.635 Zählern hin.

Fokus gleich zu Handelsbeginn auf 18.560: Große Hoffnung und Erwartungshaltung hat sich durch den gestrigen Test der oberen Trendlinie des Mai-Abwärtsmodus ergeben. Die Widerstandbarriere bei 18.560 bis 18.635 Punkten zu überschreiten wäre ein positives Signal. Allerdings ist dieses Szenario kein Selbstläufer. Trotz überwiegend positiver Markttechnik. Nach unten verläuft bei 18.427 die nächste Support-Linie. Der großer „Warner“ ist und bleibt nach wie vor das mittlerweile seit siebzehn Tagen unterdurchschnittliche Handelsvolumen. Die heutige Tages-Range lässt sich zunächst auf 18.635 bis 18.427 einordnen. Die insgesamt positive Markttechnik deutet auf einen abermaligen Ausbruchsversuch aus dem Mai-Abwärtstrend hin. Den Beweis der Nachhaltigkeit ist der DAX aber noch schuldig. Es ist eher davon auszugehen, dass der deutsche Leitindex heute wieder im Abwärtsmodus tendiert.