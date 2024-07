Die Firma bleibe auf Kurs, um ihre jährlichen Ziele zu erreichen, betonte Chief Financial Officer Chris Suh. Er wies jedoch darauf hin, dass die wirtschaftliche Abschwächung in China und schwache Währungen in Asien die Erholung verlangsamt haben. Visa zeigte sich optimistisch, was die Stabilität des Geschäfts betrifft, und erwartet, dass die Umsätze im vierten Quartal im "niedrigen zweistelligen Prozentbereich" wachsen.

Die Nachfrage nach kontaktlosen Zahlungen, insbesondere in den USA, wo diese Zahlungsmethode erst später angenommen wurde, nimmt zu. In New York hat die Durchdringung kontaktloser Zahlungen bereits 75 Prozent erreicht, was für Visa von Vorteil ist, da Kunden, die diese Methode nutzen, tendenziell mehr ausgeben.

Visa erzielte im dritten Quartal des Geschäftsjahres einen Nettogewinn von 4,87 Milliarden US-Dollar oder 2,40 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 4,16 Milliarden US-Dollar oder 2,00 US-Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Auf bereinigter Basis verdiente Visa 2,42 US-Dollar pro Aktie, was den Erwartungen der Analysten entsprach.

Obwohl Visa traditionell starke Ergebnisse liefert, weisen die jüngsten Zahlen auf die wachsenden Herausforderungen hin, denen sich das Unternehmen in einem sich verändernden wirtschaftlichen Umfeld stellen muss. Analysten jedoch loben die Fähigkeit von Visa zur Preisgestaltung und seine starke internationale Präsenz.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion