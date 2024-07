Der Aktienkurs von Broadcom zeigt schon seit längerem nach oben. Dabei werden Phasen von starkem Kurswachstum von leichten Konsolidierungen abgelöst. Der Tiefpunkt der letzten Konsolidierung am 13. Oktober 2022 bei 41,51 US-Dollar war gleichzeitig der Start eines bis heute andauernden Aufwärtstrends. Auf kurze Frist betrachtet ist innerhalb des Trends eine Seitwärtsrange zu beobachten. Diese stellt die natürliche Verschnaufpause auf die sprunghafte Aufwertung aufgrund der von den Marktteilnehmern positiv verarbeiteten Quartalszahlen am 12. Juni dar. Der Overnight-Gap hatte das Ausmaß von knapp 16 Prozent. Die Kursentwicklung wurde auch von starken Umsätzen begleitet, was das Kursniveau etwas absichert. Das nachwirkende Momentum führte den Kurs bis zum All-Time-High am 18. Juni bei 185,16 US-Dollar. Der am 15. Juli durchgeführte Aktiensplit im Ausmaß von 10 zu 1 führt ab diesem Zeitpunkt auch zu höheren Volumina. Setzt sich die Mini-Konsolidierung weiter fort, sollte im Bereich 140,91 US-Dollar eine Kursberuhigung eintreten. Aktuell lautet die Devise bei den KI-assoziierten Halbleiter-Aktien aber "buy the dip".

Broadcom, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: