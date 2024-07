Die ersten börsengehandelten Fonds (ETFs), die direkt in Ether investieren, erlebten einen vielversprechenden Start mit Nettozuflüssen von insgesamt 107 Millionen US-Dollar am ersten Handelstag. Die Markteinführung dieser Ether-ETFs, die nach der Genehmigung durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC erfolgte, könnte ein Fenster zur Mainstream-Nachfrage nach Kryptowährungen jenseits von Bitcoin öffnen.

Trotz dieser beeindruckenden Anfangszahlen wird erwartet, dass die Ether-ETFs weniger Kapital anziehen werden als ihre Bitcoin-Pendants. Während Bitcoin-ETFs seit ihrer Einführung Anfang dieses Jahres Nettozuflüsse von über 17 Milliarden US-Dollar verzeichneten, prognostizieren Experten für die Ether-Fonds Nettozuflüsse zwischen 3 Milliarden und 5 Milliarden US-Dollar in den nächsten sechs Monaten.

Der größte Ether-Fonds, der Grayscale Ethereum Trust, hat von einer geschlossenen Struktur zu einem ETF gewechselt, was den Ausstieg für Arbitrageure erleichtert. Trotzdem verzeichnete dieser Fonds am Dienstag Nettoabflüsse von 484 Millionen US-Dollar, was die positiven Effekte der neuen Einzahlungen möglicherweise ausgleichen könnte.

Ether, die zweitgrößte digitale Währung und beliebt für blockchainbasierte Finanzdienstleistungen, hat in den letzten Monaten an Wert verloren und bleibt weit unter seinem Allzeithoch. Am Mittwoch fiel Ether um 1 Prozent, während sich Bitcoin stabil hielt, was die Herausforderungen und die volatilere Natur von Ether im Vergleich zu Bitcoin unterstreicht.

Die Einführung der Ether-ETFs könnte jedoch langfristig zu einer breiteren Akzeptanz und Integration von Ether in konventionelle Finanzportfolios führen, besonders wenn die Investoren weiterhin die Entwicklungen im Kryptomarkt und die potenziellen Erträge aus diesen relativ neuen Finanzprodukten evaluieren.