Das Unternehmen hat auch den potenziellen Rückkauf von bis zu 800 Millionen US-Dollar zusätzlicher bestehender vorrangig besicherter Darlehen mit Fälligkeit im Jahr 2026 im Austausch gegen neue Darlehen mit Fälligkeit im Jahr 2029 vereinbart. Darüber hinaus hat AMC die potenzielle Ausgabe von Wandelanleihen im Wert von bis zu 50 Millionen US-Dollar vereinbart, um weitere ausstehende Schulden mit Fälligkeit in den Jahren 2025, 2026 und 2027 zurückzukaufen.

AMC versucht, seine Bilanz zu stärken und sich auf eine erwartete Erholung der Kinobranche vorzubereiten. Die Refinanzierungstransaktionen verlängern die Fälligkeit von rund 1,6 Milliarden US-Dollar der 2026 fälligen Schulden des Unternehmens auf 2029 und 2030, was eine "erhebliche zusätzliche finanzielle Reichweite" bietet, so AMC in einer Erklärung.

Durch die Umstrukturierung werden die Fälligkeiten der Schulden von 2026 bis 2029 und darüber hinaus um bis zu 2,45 Milliarden US-Dollar verlängert. "Zuvor hatte AMC rund 2,9 Milliarden US-Dollar an Schulden, die im Jahr 2026 fällig wurden. Diese Verlängerung verbessert die Bilanzposition von AMC erheblich und verschafft dem Management finanzielle Flexibilität, um zu kapitalisieren, wenn sich die [zweite Hälfte des Jahres 2024] und die Veröffentlichungsliste 2025 verbessern", schrieb Wedbush-Analystin Alicia Reese in einer am Dienstag veröffentlichten Notiz.

Wedbush hat das Kursziel für die AMC-Aktie von 3,50 auf vier US-Dollar angehoben und das neutrale Rating für das Unternehmen beibehalten. Das angehobene Kursziel liegt immer noch 21 Prozent unter dem Schlusskurs vom Dienstag.

"AMC wird in den kommenden Monaten wahrscheinlich weiteres Kapital über Wandelanleihen und direkte Aktienemissionen aufnehmen, was die Aktionäre weiterhin ablehnen", fügte die Analystin hinzu. Und weiter: "AMC muss jedoch seine Zinszahlungen abdecken und Barmittel einsparen, während es Verluste schreibt. Wir gehen davon aus, dass die AMC-Aktie weiterhin volatil sein wird, da die Aktionäre den Aktienkurs in die Höhe treiben können, um ihn dann wieder fallen zu sehen, nachdem AMC Aktien emittiert hat."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die AMC Entertainment Holdings Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 4,671EUR auf Tradegate (24. Juli 2024, 10:46 Uhr) gehandelt.