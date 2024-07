Im abgelaufenen Quartal fiel der Betriebsgewinn um gut ein Fünftel auf 3,674 Mrd. US-Dollar, der Umsatz im Autogeschäft verringerte sich um sieben Prozent auf 19,9 Mrd. US-Dollar, was auf Jahresfrist sieben Prozent weniger entspricht. Insgesamt erwirtschaftete Tesla Erlöse in Höhe von 25,5 Mrd. US-Dollar, wie das Unternehmen mitteilte. Nach der Absatzflaute in den letzten zwei Quartalen stellt Tesla eine schrittweise steigende Produktion im dritten Quartal in Aussicht.

Technisch dagegen dürfte der Preisnachlass zu Beginn des heutigen Handels noch keine größeren Probleme der Aktie bereiten, die Anfang Juli aus einem mittelfristigen Abwärtstrend bestehend seit 2021 zur Oberseite ausgebrochen war. Dennoch sollten gewisse Niveaus verteidigt werden, damit das aktivierte Kaufsignal nicht zugrunde geht.