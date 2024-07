"Ich bin unglaublich beeindruckt von Nvidias Leistung und der Fähigkeit ihrer Hardware", so Musk. Und weiter: "Was wir sehen, ist, dass die Nachfrage nach Nvidia-Hardware so groß ist, dass es oft schwierig ist, die GPUs zu bekommen."

Tesla müsse "viel mehr Aufwand" in Dojo stecken, um sicherzustellen, dass das Unternehmen über die erforderlichen Trainingskapazitäten verfügt, ohne sich ausschließlich auf Nvidia verlassen zu müssen, so der Tesla-Chef. "Wir sehen einen Weg, um mit Dojo mit Nvidia konkurrenzfähig zu sein. Wir haben irgendwie keine andere Wahl."

Nvidia arbeitet schon seit Jahren an seinen eigenen Chips. In einem Interview mit NPR Anfang des Jahres schätzte Stephen Witt, ein Autor, der den CEO von Nvidia für The New Yorker porträtierte, dass das Unternehmen einen Vorsprung von 10 Jahren gegenüber allen anderen Chipherstellern in der Branche hat. Einem CNBC-Bericht vom Juni zufolge schätzte Mizuho Securities, dass Nvidia 70 bis 95 Prozent des Marktanteils von Chips für KI kontrolliert.

Nach der Telefonkonferenz am Dienstag postete Musk Fotos von Dojo auf X und sagte, dass bis Ende des Jahres etwa "8k H100-Äquivalente an Training online sein werden."

"Wir müssen Dojo wirklich zum Laufen bringen. And we will."

Die Earnings des E-Autobauers werden am Markt mit Enttäuschung aufgenommen. Die Tesla-Aktie geht vorbörslich auf Talfahrt und verliert mehr als sieben Prozent an Wert. Vor allem das Fehlen konkreter Aussagen zum Thema autonomes Fahren belastet den Kurs. Musk sagte dazu im Analysten-Call, Tesla werde die Autonomie-Frage lösen und "wenn Sie das nicht glauben, verkaufen Sie die Aktie". Teslas Robotaxi soll am 10. Oktober enthüllt werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion