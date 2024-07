Innerhalb der Halbleiterbranche gilt die Nachfrage nach Speicherchips als besonders volatil. Diese ist sehr stark zyklusabhängig, sodass sich Angebot und Nachfrage oft in einem Missverhältnis befinden. Das führt zu starken Preisschwankungen nicht nur bei Speicherprodukten, sondern auch den Aktien der Hersteller.

Geht es nach den von Seagate am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen befindet sich das Speicherchip-Segment wieder im Aufschwung. Der auf Massenspeicher spezialisierte Hersteller hat ein starkes Quartalsergebnis präsentiert.

Die Erlöse kletterten gegenüber dem Vorjahresquartal um 18,1 Prozent auf 1,89 Milliarden US-Dollar. Das übertraf die Erwartung der Analysten um 20 Millionen US-Dollar.

Besonders positiv überraschte jedoch der Gewinn, der mit 1,05 US-Dollar pro Aktie um 30 Cent über Marktprognose lag. Im Jahr zuvor hatte Seagate aufgrund stark gefallener Speicherpreise noch einen Verlust von 0,18 US-Dollar je Anteilsschein erzielt.

Margen erholen sich explosionsartig

Unter dem Strich verdiente das ursprünglich kalifornische Unternehmen, das seinen juristischen Sitz mittlerweile in Irland hat, einen bereinigten Nettogewinn in Höhe von 222 Millionen US-Dollar nach einem Verlust von 37 Millionen US-Dollar im selben Quartal des Vorjahres.

Die gestiegenen Preise für Speicherprodukte verdeutlicht vor allem die operative Marge, die sich um 1.390 Basispunkte von 3,4 auf 17,3 Prozent erholt hat.

Prognose über den Erwartungen

Für das kommende Quartal stellte Seagate einen Umsatz in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar ± 150 Millionen US-Dollar in Aussicht. Der Gewinn pro Aktie soll zwischen 1,20 und 1,60 US-Dollar liegen. Das ist deutlich mehr als Analysten erwartet hatten. Die taxierten die Erlöse auf 2,07 Milliarden US-Dollar und den Gewinn je Anteil auf 1,16 US-Dollar.

Aktie setzt Erholungsrallye fort

Die unerwartet starke Nachfrageerholung im Speichergeschäft und das gute Ergebnis von Seagate sorgt unter den Anlegern für Freude. Die Aktie konnte sich in der US-Nachbörse um fünf Prozent verteuern und hält diesen Kurs am Mittwochmittag.

Die Aktie des direkten Konkurrenten Western Digital legt ebenfalls zu, während die Papiere von Micron leichte Verluste verzeichnen – hier nehmen Anleger verstärkt das Arbeitsspeichergeschäft in den Blick und weniger das Massenspeichergeschäft.

Seit dem Jahreswechsel haben sich die Papiere von Seagate um 23 Prozent verteuert, im Vergleich zum Stand vor 12 Monaten sogar um 78 Prozent. Das spiegelt zwar durchaus die Geschäftsentwicklung wider, inzwischen ist die Bewertung mit einem KGV von 17,7 für das laufende Geschäftsjahr aber am oberen Ende der historischen Spanne angelangt.

Fazit: Neue Allzeithochs bereits in Kürze?

Nichtsdestotrotz könnte die Aktie in den kommenden Wochen und Monaten vor einer Rallye stehen. Seagate dürfte am Mittwochmittag bei etwa 110 US-Dollar in den Handel starten und ist damit keine zehn Prozent von bisherigen Allzeithochs entfernt.

Sollten diese geknackt werden, dürfte eine Anschluss- und Ausbruchsrallye erfolgen. Die könnte auch Leerverkäufer unter Druck setzen, die gegenwärtig mit seinem Short-Interest von 5,2 Prozent in der Aktie vertreten sind.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion