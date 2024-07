J.P. Morgan (US46625H1005) gab am 12.7. mit Citigroup den Auftakt zur US-Berichtssaison zum Q2 und übertraf mit einem Plus von 25 Prozent auf 18,15 Mrd. US-Dollar die Gewinnschätzungen der Analysten. Besonders das Investmentbanking konnte von Aktivitäten auf den Kapitalmärkten profitieren: Robustes Vertrauen in die US-Wirtschaft zur Abwendung einer Rezession belebte nicht nur den Wertpapierhandel, sondern auch das Transaktionsgeschäft für Finanzierung und Übernahmen, was die Gebühreneinnahmen um 50 Prozent steigerte (Prognose: 25 bis 30 Prozent Zuwachs). CEO Dimon bleibt trotzt positiver Aussichten wachsam gegenüber Extremrisiken aus Geopolitik, Inflation und Haushaltsdefiziten und stellte 3,1 Mrd. US-Dollar für Kreditverluste zurück (62 Prozent mehr als in Q1). Das klassische Bankgeschäft stockt unter Konkurrenzdruck im Einlagengeschäft.

