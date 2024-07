In den letzten Wochen haben Small Caps die Herzen der Anleger zurückerobert – zumindest in den USA, wo der Russell 2000 Index (US7827001089) den marktbreiten S&P 500, den Nasdaq 100 und den Dow Jones in den vergangenen drei Monaten deutlich abgehängt hat. 1984 als Subindex des Russell 3000 entwickelt und zum Jahresultimo 1986 mit 135 Punkten gestartet, notiert er heute bei ca. 2.240 Punkten. Er umfasst die Aktien der 2.000 kleinsten Unternehmen des Russell 3000 mit US-Listing, die nach Marktkapitalisierung gewichtet werden. Wie „klein“ die Unternehmen tatsächlich sind, zeigt die Tatsache, dass der Russell 2000 nur ca. 7 Prozent der Marktkapitalisierung des Russell 3000 stellt. Als Small Cap Index gibt er einen guten Einblick in die Konjunktur der US-Binnenwirtschaft, da die kleinen Unternehmen in der Regel mit lokalem oder nationalem Fokus arbeiten – stärker als die global aufgestellten Großkonzerne der Large-Cap-Marktbarometer.

Wieso begeistern sich Anleger nach jahrelanger Zurückhaltung wieder für Small Caps? In den USA sind die Small Caps oft höher verschuldet als die Large Caps, weshalb die US-Zinssenkungsfantasie hier für mehr Auftrieb bei den Bewertungen sorgt. Zudem könnte ein Wahlsieger Trump das Binnenwachstum durch eine höhere Staatsverschuldung mehr antreiben als Biden.