Die Analysten der Citigroup haben Nvidia im Vorfeld der Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques (SIGGRAPH) 2024, die vom 28. Juli bis 1. August in Denver stattfindet, auf ihre Upside 30 Day Catalyst Watch Liste gesetzt.

Zweitens wird erwartet, dass die CEO-Diskussion die Art und Weise beleuchten wird, wie Nvidias Endkunden Umsätze generieren, was heutzutage ein "Schlüsselthema für Investoren" sei. Schließlich erwartet Malik auf der Konferenz einen "sich beschleunigenden KI-Nachfragetrend ohne Anzeichen eines Luftlochs", während der Analyst den jüngsten Rückschlag der Aktie aufgrund geopolitischer Bedenken als "Kaufgelegenheit" betrachtet.

Die Citi hat ihr "Buy"-Rating und das Kursziel von 150 US-Dollar für die Nvidia-Aktie bestätigt. Das Kursziel liegt 22 Prozent über dem Schlusskurs von Dienstag.

Am Montag sorgte bereits Piper Sandler für gute Stimmung bei den Nvidia-Aktionären. "In unserem Bullen-Szenario sehen wir Nvidia weiterhin in der Lage, einen Umsatzanstieg von mehr als zwei Milliarden US-Dollar für das Juli-Quartal zu erzielen, der auch durch einen Aufschwung im Netzwerkgeschäft unterstützt wird", schrieb Analyst Kumar in einer Mitteilung an Kunden. Am 28. August wird der Gewinnbericht des Chipgiganten erwartet. Der FactSet-Konsens erwartet für das Juli-Quartal einen Umsatz von 28,6 Milliarden US-Dollar.

Am Mittwoch steht die Aktie vorbörslich unter Druck. Der Quartalsbericht von Alphabet enthielt gemischte Signale für Nvidia-Investoren. Die Google-Mutter hat die Erwartungen gedämpft, indem es seine KI-Ausgabenprognose für den Rest des Jahres 2024 nicht erhöht, sondern beibehalten hat.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion