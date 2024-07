Umsatz- und Gewinnerwartungen geschlagen

Zur Wochenmitte meldet sich das Unternehmen aber mit einem Lebenszeichen zurück. Die Quartalszahlen sind besser ausgefallen als Analysten erwartet hatten, die Aktie kann vorbörslich zulegen.

Gegenüber dem Vorjahresquartal steigerte Oatly seine Erlöse um 3,2 Prozent auf 202 Millionen US-Dollar, damit konnte die Konsensschätzung knapp geschlagen werden.

Beim Ertrag präsentierte das Unternehmen einen Fehlbetrag von -0,05 je Anteil. Analysten hatten mit noch höheren Verlusten und einem Fehlbetrag von -0,07 US-Dollar pro Aktie gerechnet. Insgesamt belaufen sich die Verluste im abgelaufenen Quartal auf 30,4 Millionen US-Dollar nach 86,7 Millionen US-Dollar im Jahr zuvor.

Unternehmen erzielt operative Fortschritte

Die Tatsache, dass Oatly weiterhin rote Zahlen schreibt, verdeckt einige operative Fortschritte. So gelang dem Milchersatzhersteller auf dem nordamerikanischen Markt erstmals ein positives bereinigtes EBITDA in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar.

Weiter vielversprechend entwickelt sich der europäische Heimatmarkt. Hier wurde auch ohne Bereinigungen ein operativer Gewinn in Höhe von 8,4 Millionen US-Dollar erzielt.

Damit ist neben den Ausgaben für die Verwaltung sowie die Forschungs- und Entwicklungsabteilung nur noch das Geschäft in China defizitär, wo das Unternehmen pro 10 US-Dollar Umsatz einen Dollar operativen Verlust macht.

Jahresprognose leicht gesteigert

Seine Prognose für das Gesamtjahr hat das Management, auch aufgrund niedrigerer Kosten als erwartet, angehoben. Für 2024 wird nun mit einem Umsatzanstieg von 6 bis 10 Prozent gerechnet, nach 5 bis 10 Prozent zuvor. Das bereinigte EBITDA wird mit -50 bis -35 Millionen US-Dollar erwartet, bislang rechnete Oatly mit einem EBITDA-Verlust von bis zu 60 Millionen US-Dollar.

Aktie macht Verluste wett

In der US-Vorbörse legen die Papiere um 11 Prozent zu und egalisieren damit die am Vortag angefallenen Kursverluste in Höhe von knapp 10 Prozent. Können die Käufer im regulären Handel nachlegen, könnte die Aktie gegenüber dem Jahreswechsel das Vorzeichen wechseln und mit einem Plus notieren.

Im Vergleich zum Stand vor einem Jahr hat das Papier jedoch rund die Hälfte an Wert verloren, was die anhaltenden Profitabilitätsprobleme und den Cash-Burn widerspiegelt. Noch liegt allerdings keine existenzbedrohende Situation vor, nach eigenen Angaben verfügt das Unternehmen derzeit über Cash-Reserven in Höhe von knapp 143 Millionen US-Dollar.

Fazit: Kann der Turnaround überhaupt gelingen?

Für einen nachhaltigen Turnaround der Papiere wird das Unternehmen weiterhin Profitabilität gegenüber Wachstum priorisieren müssen. Zwar erleichtert die zu erwartende Zinswende der Fed die Refinanzierung und wird dadurch kostensenkend wirken, darauf allein kann sich Oatly jedoch nicht verlassen.

Ob es den Schweden tatsächlich gelingen kann, nachhaltige Profitabilität zu erreichen, ist alles andere als sicher. Der Blick auf die Hersteller anderer Ersatzprodukte, allen voran Beyond Meat, zeigt, wie kompetitiv die Branche ist – auch weil viele große Einzelhandelsketten längst auf preislich attraktivere Eigenmarken setzen.

Den finanziell ausbleibenden Erfolg von Fleisch- und Milchalternativen reflektiert in Deutschland Veganz, dessen IPO sich für Anleger rückblickend ebenfalls als Flop entpuppte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion