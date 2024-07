Da der beliebte 30-jährige Festhypothekenzins seit Monaten bei etwa sieben Prozent liegt, halten viele amerikanische Hausbesitzer an den niedrigen Zinsen fest, die sie in Zeiten billigerer Kredite gesichert haben. Diese "Zinsbindung" hat den Verkauf bestehender Häuser in den Vereinigten Staaten eingeschränkt und Käufer dazu veranlasst, sich trotz gestiegener Immobilienpreise neu gebauten Häusern zuzuwenden.

"Während sich die Zinsentwicklung kurzfristig auf die Nachfrage nach Eigenheimen auswirken kann, profitiert die langfristige Marktdynamik weiterhin von einem strukturellen Mangel an Eigenheimen, der durch jahrelange Unterbebauung verursacht wird", sagte CEO Ryan Marshall.