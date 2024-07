Das Gewinnspiel verknüpft die virtuelle Welt mit realen Erlebnissen vor Ort und könnte die verwaisten Cities zum „El Dorado“ machen.

Der Niedergang vieler einst florierender Einkaufsstraßen ist vor allem mit einem Namen verbunden: Galeria Kaufhof. Nach der gefühlt 20. Insolvenz – real waren es drei in den vergangenen dreieinhalb Jahren – hat der einstige Kaufhaus-Gigant vor Kurzem die Schließung weiterer Häuser beschlossen; 70 Standorte sollen deutschlandweit erhalten bleiben – vorerst. Denn der Niedergang der deutschen Innenstädte geht weiter. Grund dafür ist ein radikal verändertes Einkaufsverhalten. Geshoppt wird online, vor Ort allenfalls noch verglichen. Die Folge: Unternehmensschieflagen, Schließungen, Leerstand.

Erhoffter Run auf die Nuggets in Deutschlands Innenstädten

Doch gegen all dieses Trübsal könnte es jetzt ein neues Rezept geben – und überraschenderweise eines, das selbst aus der Welt des Digitalen stammt. Der Name des möglichen Heilsbringer-Projekts: „Digital Goldrush“. Dahinter steckt eine Kooperation des Bundes der Verbraucher und des IT-Unternehmens IQ World Games AG aus der Schweiz. Die beiden Partner haben es sich zum Ziel gesetzt, Deutschlands Innenstädte neu zu beleben. Und das mit einer Art Geo-Mapping-Spiel nach dem Erfolgsprinzip des legendären „Pokémon Go“.

In Kooperation mit Shops und Einkaufsläden in den jeweiligen Innenstädten werden dabei sogenannte Goldminen erschaffen, in denen die Nutzerinnen und Nutzer digital Gold schürfen können. Das Besondere dabei: Die Endverbraucherinnen und Endverbraucher kostet der Spiel-Spaß gar nichts – dennoch winkt in der Spitze ein Gewinn von bis zu fünf Millionen Schweizer Franken.

Digital Goldrush (www.digor.info) ist das nach den Angaben seiner Entwickler das weltweit erste Systemspiel, das Werbeeinnahmen nutzt und sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Form von Goldgegenständen über eine kostenlose App präsentiert. Diese digitalen Goldstücke können gesammelt und anschließend in Goldbarren umgewandelt werden.

Während andere Shops „Cashback“-Prämien anbieten, belohnt das „Goldback“-Programm der IQ AG die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Goldgegenständen für das Systemspiel – ein guter Grund gerade für die wachsende Gemeinde der Online-Spielefans, doch wieder zum Erlebnis in die Innenstädte zurückzukehren.

Diese Gold-Items können im Spiel an ausgewählten Stellen in den Einkaufsstraßen mit dem Smartphone gefunden werden. Finanziert wird die interaktive Suche durch Werbe- und Marketingprofile.

„Goldback“ stellt den Programmteilnehmenden goldene Rubbellose zur Verfügung, die jeweils goldene Gegenstände als Gewinn enthalten. Diese Gewinne können von Goldkrümeln und -flocken bis hin zu Goldnuggets reichen, die jeweils mit einem für das Systemspiel notwendigen Punktwert ausgestattet sind. Da die Preis-Pools überschaubar und transparent sind, erhält jeder Spielteilnehmende sofort den ersten Preis. Dranbleiben bei der Suche lohnt sich: Denn durch ein automatisiertes Progressionssystem können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Leiter immer größerer Gewinngemeinschaften erklimmen und dabei Meilensteine von 100.000, einer Million oder sogar fünf Millionen Schweizer Franken erreichen. Um im Spiel zu bleiben, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeden Monat nur 20.000 Punkte in Goldgegenstände hinzufügen, die sie finden oder durch weitere Käufe erwerben können.

„Goldback“ könnte die Welt der Internet-Einkaufsprogramme revolutionieren, indem es den Nervenkitzel des Spielens mit der Chance auf erhebliche finanzielle Gewinne verbindet. Und ganz nebenbei die Innenstädte zum „El Dorado“ und damit wieder lebendig machen.