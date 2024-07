Aktien: Tesla stürzt ab, aber Google bleibt gut! Was ist jetzt zu tun? Die Big-Techs berichten über das zweite Quartal. Tesla enttäuscht mit verfehlten Erwartungen, doch Alphabet bleibt weiterhin stark. In dieser Ausgabe beleuchten wir aus fundamentaler und technischer Sicht, worauf es für Trader und Investoren in der Berichtssaison zu achten gilt.