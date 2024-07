Gegenüber dem Stand vor 12 Monaten stand auf der Spitze des Höhenfluges ein Kursplus von mehr als 100 Prozent zu Buche. Diese Kursgewinne sind in den vergangenen Tagen stark geschrumpft. Der Update-Fehler vom vergangenen Freitag, der zu weltweiten Computer- und Systemausfällen führte , leitete einen Sturzflug der Aktie ein.

Abstauben oder nicht? Der Blick in den Chart

Gegenüber ihrem Allzeithoch bei knapp 400 US-Dollar haben sich die Anteile inzwischen um ein Drittel verbilligt. Viele Anleger stehen daher vor der Frage, ob sie nicht ein Investment wagen sollten.

Aktie unterschreitet wichtiger Unterstützungen

Mit Blick in den Chart zeigt sich jedoch schnell, dass das keine gute Idee sein dürfte. Auf ihrer Talfahrt hat die CrowdStrike-Aktie zahlreiche Unterstützungen unterschritten, und zwar mutmaßlich nachhaltig. Besonders alarmierend ist die Tatsache, dass die Käufer selbst im Bereich der 200-Tage-Linie keinerlei Gegenwehr gezeigt haben.

Die technischen Indikatoren RSI (Relative-Stärke-Index) und MACD (Trendstärkeindikator) offenbaren außerdem, dass die Aktie schon vor der Top-Bildung im Bereich von 390 US-Dollar und dem Kursrutsch in Schwierigkeiten steckte: Während die Aktie immer weiter kletterte, bildete der RSI einen Abwärtstrend, der MACD einen Seitwärtstrend aus.

Sturzflug bestätigt bearishe Divergenzen

Der Höhenflug der Aktie wurde technisch also nicht bestätigt, es lagen sogenannte bearishe Divergenzen vor, die nachhaltigen Trendwenden oft Wochen und Monate vorausgehen. Der jüngste Sturzflug dürfte daher die Bestätigung dieses Signals sein.

Was die Chancen auf einen Rebound betrifft, sollten Anleger auf die Kreuzunterstützung im Bereich von 240 US-Dollar hoffen. Für eine kurzfristige Gegenbewegung spricht vor allem der RSI, der auf Tagesbasis mit 20 Punkten klar im überverkauften Bereich notiert.

Das Chartbild ist nachhaltig beschädigt

Allzu große Hoffnungen auf eine baldige Erholung sollten sich Anleger im Falle eines kurzfristigen Rebounds nicht machen, denn auch im Wochenchart ist einiges zu Bruch gegangen. Auch hier zeigen sich die bearishen Divergenzen in der technischen Indikation.

Im Trendstärkeindikator MACD hat sich außerdem ein erstes Verkaufssignal ergeben. Dieser notiert zwar noch im Plusbereich und zeigt damit einen übergeordneten Aufwärtstrend an. Allerdings ist der MACD inzwischen unter die (rote) Signallinie gefallen, was auf einen Verlust von Aufwärtsdynamik hindeutet und häufig mit wochen- und monatelangen Konsolidierungen einhergeht.

Fazit: Griff ins fallende Messer, Aktie meiden!

Angesichts der ausgeprägten technischen Schwäche der Aktie von CrowdStrike sollten Anleger daher von einem Investment absehen. Ein Einstieg jetzt käme dem berüchtigten Griff ins fallende Messer gleich.

Dazu kommen Unwägbarkeiten in Bezug auf möglichere Schadensersatzforderungen an das Unternehmen und die Frage, ob solche durch Versicherungen gedeckt wären. Die durch den Fehler verursachten Systemausfälle haben Schäden in Milliardenhöhe zur Folge gehabt.

Auch mit Blick auf die Bewertung des Unternehmens drängt sich ein Anstieg selbst auf diesem Kursniveau nicht auf. CrowdStrike ist mit dem 67-fachen der für dieses Jahr erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt deutlich über dem Branchenmittel von rund 30 und den Vielfachen von Konkurrenten wie Palo Alto (60) oder Fortinet (33).

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion