Da mehr als sechs Billionen US-Dollar in Geldmarktfonds liegen, könnten Anleger gezwungen sein, dieses Geld wieder in den Aktienmarkt zu investieren, wenn die Federal Reserve im Laufe des Jahres Zinssenkungen vornimmt, so die Annahme.

Laut einer Mitteilung der Bank handelt es sich dabei um die Umschichtung von Barmitteln und Anleihen in Aktien. Diese könnte den S&P 500 laut UBS bis zum Jahresende um weitere 17 Prozent steigen lassen.

Die Umschichtung von Cash in Aktien ist laut UBS die dauerhaftere Rotation, die Anleger im Auge behalten sollten. Die Rallye der Small Caps, die in den letzten Wochen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen hat, könnte demnach schnell wieder verpuffen, wenn sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt oder die Fed die Zinsen nicht so stark senkt wie erwartet.

"Es ist ein schmaler Grat zwischen guten Makrodaten und den idealen Bedingungen, die für eine anhaltende Rotation erforderlich sind", sagt Jason Draho, Leiter des Bereichs Asset Allocation bei UBS, über die jüngste Rallye bei Small-Cap-Aktien.

"Wir empfehlen Anlegern nach wie vor, sich für niedrigere Zinsen zu positionieren, qualitativ hochwertige Wachstumsaktien zu suchen und die AI-Gelegenheit zu nutzen", so Draho.

Mit dem Potenzial für gute Wirtschaftsdaten durch eine anhaltende Disinflation, ein solides Wirtschaftswachstum und eine erhöhte Produktivität durch KI-Technologien sei dies ein plausibles Szenario für das Roaring '20s Szenario, "das unserer Meinung nach immer wahrscheinlicher wird", so Draho weiter.

Dieses Szenario dürfte für Small Caps und zyklische Werte in absoluten Zahlen gut sein, allerdings noch besser für Technologie-, Wachstums- und Momentum-Aktien, wie es in den späten 1990er Jahren der Fall gewesen sei, meint der Analyst.

Sein Jahresendziel für den S&P 500 liegt im Base Case bei 5.900 Punkten, "ein makelloses disinflationäres Wachstum verzerrt das Ergebnis in Richtung des Bullenszenarios von 6500 [Punkten]. In diesem Szenario wird es einen Rotationstrade geben, aber von Bargeld und Anleihen in Aktien", weiß Draho.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion