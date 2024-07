Das sagen die Analysten (geordnet vom niedrigsten bis zum höchsten Kursziel):

JPMorgan hat seine Bewertung für Tesla mit "Underweight" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar beibehalten. Analyst Ryan Brinkman betonte, dass das operative Ergebnis ohne den Erlös aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten deutlich geringer ausgefallen wäre.

Ronald Jewsikow von Guggenheim bestätigte sein Ziel von 134 US-Dollar.

Jefferies hat nach den Quartalszahlen das Rating "Hold" mit einem Ziel von 165 US-Dollar bestätigt. Analyst Philippe Houchois wies darauf hin, dass die Konferenz nach den Quartalszahlen wenig neue Informationen bot und hauptsächlich bereits bekannte Themen wie Robotaxis und Energiespeicher behandelt wurden.

UBS hält an der "Sell"-Einstufung mit einem Ziel von 197 US-Dollar fest. Analyst Joseph Spak sieht die Möglichkeiten rund um Künstliche Intelligenz als bereits im Kurs eingepreist.

Barclays bewertet Tesla weiterhin mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 225 US-Dollar. Analyst Dan Levy kommentierte, dass die Margen im zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt haben, wodurch die Fundamentaldaten kurzfristig wieder in den Vordergrund rücken.

RBC bleibt bei der Einstufung "Outperform" mit einem Ziel von 227 US-Dollar. Analyst Tom Narayan äußerte Bedenken hinsichtlich der regulatorischen Herausforderungen für Teslas geplante Robotaxis und zweifelt an einer Zulassung bis 2025, bleibt jedoch für das Thema Energiespeicher optimistisch.

Goldman Sachs senkte das Kursziel von 248 auf 230 US-Dollar, behielt jedoch die Einstufung "Neutral" bei. Analyst Mark Delaney merkte an, dass die Automarge vor Krediten schwächer als erwartet war und die Diskussionen sich nun auf die Differenzierung der neuen Modelle konzentrieren werden.

Cantor-Fitzgerald-Analyst Andres Sheppard beließ seine Einstufung auf „Overweight“ und sein Kursziel auf 230 US-Dollar. "Obwohl wir nicht erwarten, dass [das Robotaxi-Segment] vor 2027 auf den Markt kommt, gehen wir davon aus, dass es langfristig ein wichtiges Geschäftssegment für das Unternehmen sein wird", so Sheppard. "Wir gehen auch davon aus, dass zukünftige Einnahmen aus (selbstfahrenden) Autos und Robotaxis langfristig von grundlegender Bedeutung für Teslas Aufwärtsthese sein werden", fügte er hinzu.

CFRA-Analyst Garrett Nelson hat sein Kursziel für Tesla um 10 US-Dollar auf 240 US-Dollar pro Aktie gesenkt und warnt, dass die Bank "kurzfristig nur wenige Katalysatoren für die Story" sehe. "Wir sind aufgrund der Bewertung und in Erwartung größerer Klarheit über die mittelfristigen Wachstumstreiber zurückhaltend, glauben aber weiterhin an die langfristige Story", fügte Nelson hinzu.

Baird-Analyst Ben Kallo behielt sein "Outperform"-Rating und sein Kursziel von 260 US-Dollar bei und meinte, dass der Pullback nach dem Gewinn eine Kaufgelegenheit für das Robotaxi-Event im Herbst sein könnte. "Die Kommentare deuten darauf hin, dass die schwächeren Margen im Automobilsektor das ganze Jahr über anhalten könnten, aber die Stärke des Energiesegments und die höheren regulatorischen Kredite könnten diese Herausforderungen ausgleichen", sagte Kallo. "Entscheidend ist, dass der Zeitplan für die Einführung des Robotaxi und des Fahrzeugs der nächsten Generation intakt bleibt, was die Befürchtungen über Verzögerungen verringert."

Wedbush-Analyst Dan Ives meinte lediglich, dass "die Bullen-Bären-Debatte über Tesla heute weitergehen wird", da der gestrige Gewinnbericht und das Produktupdate gemischt ausgefallen seien, während er sein Outperform-Rating und sein Kursziel von 300 US-Dollar beibehielt. "Die Bären werden sich auf die verpasste Bruttomarge und die massiven regulatorischen Gutschriften für Elektrofahrzeuge konzentrieren, die die Ergebnisse ankurbeln, was wir letztlich als Eckpfeiler der breiteren Tesla-Story betrachten", sagte Ives. "Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in China stabilisiert sich für Tesla, die Preissenkungen sind größtenteils abgeschlossen und Tesla hat wieder Spaß an der KI", so Ives.

Die gemischten Reaktionen der Analysten spiegeln die Unsicherheit und die Herausforderungen wider, mit denen Tesla konfrontiert ist, insbesondere im Hinblick auf die Margen und die Realisierung seiner ambitionierten Ziele im Bereich der autonomen Fahrzeuge und Energiespeicher.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion