Harsh Kumar, Analyst bei Piper Sandler, zeigt sich optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Umsatzentwicklung des Chipgiganten Nvidia. In seiner Analyse hebt er hervor, dass Nvidia im Juli-Quartal einen Umsatzanstieg von über zwei Milliarden US-Dollar erzielen könnte, was über den Erwartungen der Wall Street liegt. Der FactSet-Konsens prognostiziert für dieses Quartal einen Umsatz von 28,6 Milliarden US-Dollar, während Kumars Basisprognose bei 28,0 Milliarden US-Dollar liegt. Nvidia hat in der Vergangenheit die Umsatzerwartungen in den vorangegangenen Quartalen deutlich übertroffen.

Darüber hinaus hat Kumar sein Kursziel für die Nvidia-Aktie um über 16 Prozent auf 140 US-Dollar angehoben, was 13 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag liegt. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal wird am 28. August erwartet.

In einem weiteren Kontext berichtet Reuters, dass Nvidia an einer Version seiner neuen KI-Flagship-Chips für den chinesischen Markt arbeitet, die den US-Exportkontrollen entsprechen soll. Nvidia plant, mit seinem Vertriebspartner Inspur zusammenzuarbeiten, um den Chip, vorläufig als "B20" bezeichnet, einzuführen. Trotz der verschärften Exportkontrollen der USA ist der chinesische Markt nach wie vor von Bedeutung für Nvidia, auch wenn der Umsatzanteil in China von 26 Prozent auf etwa 17 Prozent gesunken ist.

Die US-Regierung plant, den Druck auf Exportkontrollen für Halbleiter weiter zu erhöhen, was die Unsicherheit in der Branche verstärkt. Analysten warnen, dass der zunehmende Protektionismus in den USA, insbesondere unter der aktuellen Administration, langfristig negative Auswirkungen auf die Chipindustrie haben könnte. Die Entwicklungen in der globalen Halbleiterlandschaft und die geopolitischen Spannungen werden die Marktbedingungen in den kommenden Jahren maßgeblich beeinflussen.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,80 % und einem Kurs von 114,3EUR auf Nasdaq (25. Juli 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.