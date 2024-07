Tesla steht vor der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen am 23. Juli, und Analyst Craig Irwin von Roth MKM äußert sich kritisch zur Bewertung der Aktie. Er stuft sie mit "Neutral" und einem Kursziel von 85 US-Dollar ein, was etwa 66 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs liegt. Irwin betont, dass die Fundamentaldaten in diesem Quartal entscheidend sein werden, da die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent gesunken sind und die Rabatte pro Einheit bei etwa 5.000 US-Dollar liegen. Dies könnte auf Margen- und Wachstumsprobleme hinweisen.

Trotz dieser Herausforderungen hat die Tesla-Aktie in den letzten drei Monaten fast 74 Prozent an Wert gewonnen, insbesondere nach Ankündigungen von CEO Elon Musk, dass das Unternehmen im Jahr 2025 humanoide Roboter produzieren wird. Musk plant zudem die Vorstellung eines Robotaxis im Oktober, was die Anleger interessiert. Irwin merkt an, dass die Reaktionen auf die Ankündigungen von Musk entscheidend für die Aktienentwicklung sein werden.