Enttäuschende Quartalszahlen: Hypoport-Aktie stürzt trotz Wachstum ab! Der Finanzdienstleister und Immobilienfinanzierer Hypoport hat am Dienstag vorläufige Quartalszahlen veröffentlicht, die am Markt auf wenig Begeisterung stoßen. Trotz eines starken Wachstums in den letzten Monaten, bedingt durch eine Wiederbelebung …