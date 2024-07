Spotify hat im zweiten Quartal 2024 die Erwartungen der Wall Street übertroffen und zeigt sich als stark wachsender Streaming-Gigant. Die Quartalszahlen, die am Dienstag veröffentlicht wurden, belegen einen signifikanten Anstieg des Betriebsergebnisses von 168 Millionen Euro auf 266 Millionen Euro, während der Konzern im Vorjahresquartal noch einen operativen Verlust verzeichnete. Unter dem Strich erzielte Spotify einen Gewinn von 274 Millionen Euro, was einen bemerkenswerten Turnaround im Vergleich zu einem Verlust von 302 Millionen Euro im Vorjahr darstellt.

Ein wesentlicher Faktor für diesen Erfolg ist die Verbesserung der Bruttomarge, die auf 29 Prozent gestiegen ist, was eine Steigerung um über 5 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahresquartal darstellt. Diese positive Entwicklung wird durch Kostensenkungen in den Bereichen Marketing und Personal sowie durch Initiativen zur Margensteigerung, wie Bündelangebote und Kosteneinsparungen bei Podcasts, unterstützt. Analysten, darunter James Heaney von Jefferies, zeigen sich optimistisch und heben das Kursziel für die Spotify-Aktie von 390 auf 420 US-Dollar an, was auf ein Aufwärtspotenzial von 40 Prozent hinweist.