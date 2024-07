Inmitten dieser Krise hat die Bayerische Raiffeisen-Beteiligungsgesellschaft (BRB), als größter Aktionär, ihre Unterstützung zugesichert. Gregor Scheller, scheidender Vorsitzender des Genossenschaftsverbands Bayern, betonte die Solidarität der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken mit der Baywa und kündigte an, dass ein Hilfsplan in Kürze vorgestellt werden soll. Details zu den finanziellen Maßnahmen wurden jedoch nicht bekannt gegeben.

Die Baywa AG, ein traditionsreiches Unternehmen mit Wurzeln in der Genossenschaftsbewegung, steht aufgrund von Schulden in Höhe von etwa 5,6 Milliarden Euro unter erheblichem Druck. Die Situation hat sich durch steigende Kreditzinsen, die die Zinsbelastung des Unternehmens von 2021 bis 2023 auf 362 Millionen Euro verdreifacht haben, weiter verschärft. In den letzten Monaten musste die Baywa bereits einen Nettoverlust von 93 Millionen Euro im Jubiläumsjahr 2023 hinnehmen und verzeichnete im ersten Quartal 2024 ein Minus von 108 Millionen Euro. Diese finanziellen Schwierigkeiten führten dazu, dass das Unternehmen einen Sanierungsgutachter beauftragte, um die angespannte Finanzlage zu analysieren.

Die Aktien der Baywa haben in den letzten Wochen dramatisch an Wert verloren, was zu einem Rückgang von über 50 Prozent in sieben Handelstagen führte. Die Aussicht auf Unterstützung durch die BRB führte jedoch zu einer Stabilisierung der Aktienkurse, die am Mittwoch um 6,6 Prozent zulegten. Analysten hatten zuvor ihre Bewertungen ausgesetzt, was die Unsicherheit um die finanzielle Lage des Unternehmens verstärkte.

Die Baywa ist nicht nur ein bedeutender Akteur im Agrarhandel, sondern spielt auch eine zentrale Rolle in der Lebensmittelversorgung Süddeutschlands. Das Unternehmen beliefert Landwirte mit Saatgut, Dünger und Landmaschinen und kauft deren Ernte ab. Viele Landwirte sind zudem Kleinaktionäre des Unternehmens, was die Bedeutung der Baywa für die regionale Wirtschaft unterstreicht.

Die Herausforderungen, vor denen die Baywa steht, sind nicht nur finanzieller Natur. Interne Umstrukturierungen unter dem neuen CEO Marcus Pöllinger zielen darauf ab, übermäßige Ausgaben zu reduzieren und alte Seilschaften zu kappen. Die Zukunft des Unternehmens hängt nun von der erfolgreichen Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen und der Stabilisierung der finanziellen Lage ab.

Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 12,80EUR auf Lang & Schwarz (25. Juli 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.