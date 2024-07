Am 22. Juli 2024 gab die STEMMER IMAGING AG bekannt, dass MiddleGround Capital ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien des Unternehmens unterbreitet. Der Angebotspreis beträgt 48,00 Euro pro Aktie, was einer Prämie von 52 % gegenüber dem Schlusskurs vom 19. Juli 2024 entspricht. Diese Transaktion bewertet STEMMER IMAGING mit etwa 312 Millionen Euro. MiddleGround Capital hat bereits 69,4 % der Aktien durch einen Kaufvertrag mit der Hauptaktionärin PRIMEPULSE SE gesichert und weitere 8,3 % der Aktien sind durch unwiderrufliche Zusagen von anderen Aktionären abgedeckt.

MiddleGround Capital plant, STEMMER IMAGING nach Vollzug des Übernahmeangebots von der Börse zu nehmen, was durch ein Delisting geschehen könnte. Der Vorstand und Aufsichtsrat von STEMMER IMAGING unterstützen das Übernahmeangebot, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage, die noch veröffentlicht werden muss. Diese wird detaillierte Informationen über die Bedingungen des Angebots enthalten und ist genehmigungspflichtig durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Die Investmentbank ParkView Partners fungiert als Finanzberater für STEMMER IMAGING, während die Anwaltskanzlei Hogan Lovells rechtliche Unterstützung bietet. MiddleGround Capital, eine Private Equity-Gesellschaft mit Sitz in Kentucky, verfolgt eine Strategie, die auf kontrollierten Investitionen in mittelständische B2B-Unternehmen abzielt. Die Gesellschaft sieht großes Potenzial in der industriellen Bildverarbeitung und plant, die Marktpräsenz von STEMMER IMAGING in Europa sowie in den USA und weltweit auszubauen.

CEO Arne Dehn und Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Weinmann äußerten sich positiv über die Partnerschaft mit MiddleGround Capital und betonten die Chancen für zukünftiges Wachstum. Die Angebotsunterlage und weitere Informationen werden auf der Website des Unternehmens veröffentlicht, und die Aktionäre werden aufgefordert, diese sorgfältig zu prüfen, um informierte Entscheidungen zu treffen.

Die STEMMER IMAGING Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 47,80EUR auf Lang & Schwarz (25. Juli 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.