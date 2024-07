HEALWELL AI: Auf dem Weg zu 100 Millionen USD Umsatz bis 2024! HEALWELL AI Inc. (ISIN: CA42249X1006; WKN: A3EWDE), ein innovatives Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, hat in einem aktuellen Unternehmens-Update seine ehrgeizigen Wachstumsziele und Fortschritte in der Akquisitionsstrategie vorgestellt. …