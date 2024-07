**Zusammenfassung der aktuellen Marktentwicklungen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen**

Der DAX hat am Juli-Verfallstag die bearishe Variante gewählt, die in der Vorwoche skizziert wurde, und schloss bei 18.212,40 Punkten. Dies entspricht dem zuvor genannten Kursziel von 18.200 Punkten. Die mittelfristige Perspektive zeigt eine Seitwärtsbewegung, die entweder in einem Dreieck oder einem klassischen Rechteck verlaufen könnte. Die Unterkante des Rechtecks könnte sich in den Bereich von 18.000 Punkten verschieben, was eine Konsolidierung zwischen 18.000 und 19.000 Punkten ermöglichen würde. Ein starker Rückfall zu Handelsbeginn stellte sich als Datenfehler heraus, da keine der DAX-Aktien einen ähnlichen Einbruch verzeichnete.

Kurzfristig könnte der DAX eine Gegenbewegung nach den Verlusten der Vorwoche starten. Die Serie von fünf Verlusttagen in Folge ist ungewöhnlich und könnte auf eine kurzfristige Übertreibung hindeuten, die antizyklisch genutzt werden kann. Historische Daten zeigen, dass nach solchen Negativserien tendenziell zunächst weitere Rücksetzer folgen, bevor sich die Situation stabilisiert. Anleger sollten daher in den kommenden Tagen nach Einstiegsmöglichkeiten suchen, um von einer möglichen Erholung zu profitieren.