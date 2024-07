Am Montagmorgen gab es kurzfristige Stabilisierungstendenzen, die jedoch nicht von Dauer waren. Marktbeobachter wiesen auf einen impulsarmen Wochenauftakt hin, was die Preisbewegungen weiter beeinflusste. Die Situation wurde durch wirtschaftliche Nachrichten aus China etwas aufgehellt, wo die Notenbank Maßnahmen zur Lockerung der Geldpolitik ergriff, um die anhaltende Wirtschaftsschwäche zu bekämpfen. Diese Maßnahmen umfassten unter anderem die Senkung mehrerer Kreditzinsen.

Die Ölpreise haben in der vergangenen Woche eine volatile Entwicklung durchlaufen, die am Montag mit einem Rückgang begann. Die Notierung für die US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) fiel erstmals seit Mitte Juni unter die Marke von 80 US-Dollar und notierte am Montag bei 79,49 Dollar pro Barrel. Auch der Preis für die Nordseesorte Brent sank um 66 Cent auf 81,97 Dollar. Diese Abwärtsbewegung setzte sich nach einem bereits schwachen Freitag fort, an dem die Preise aufgrund eines geringen Handelsvolumens und einer weltweiten Computerpanne, die Unsicherheit an den Märkten schuf, stark gefallen waren.

Am Mittwoch erholten sich die Ölpreise leicht, wobei Brent bei 81,34 Dollar und WTI bei 77,24 Dollar notierten. Diese Stabilisierung wurde durch gesunkene Rohöllagerbestände in den USA unterstützt, die laut dem privaten Interessenverband API um 3,86 Millionen Barrel zurückgingen. Die offiziellen Daten der US-Regierung, die am Nachmittag veröffentlicht werden sollten, könnten diese Tendenz bestätigen. Trotz dieser Erholung bleiben die Ölpreise unter Druck, da die Konjunktursorgen, insbesondere in China und der Eurozone, weiterhin bestehen. Die veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes bestätigten die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in der Eurozone, was die Nachfrage nach Rohöl dämpfen könnte.

Zusätzlich zu den Preisschwankungen gab es auch geopolitische Spannungen. Die iranischen Revolutionsgarden haben einen ausländischen Öltanker im Persischen Golf festgesetzt, der angeblich illegales Gasöl transportierte. Diese Vorfälle verdeutlichen die anhaltenden Spannungen im wichtigen Öltransportgebiet und könnten ebenfalls Einfluss auf die Ölpreise haben.

Insgesamt zeigt die Entwicklung der Ölpreise, dass sie stark von globalen wirtschaftlichen Bedingungen und geopolitischen Ereignissen beeinflusst werden, was die Unsicherheit auf den Märkten verstärkt.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 81,06USD auf Lang & Schwarz (25. Juli 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.