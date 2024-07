Die DZ Bank hat die Rheinmetall-Aktien bei einem fairen Wert von 524 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Holger Schmidt betonte, dass das Unternehmen bereits ein wesentlicher Profiteur des Verteidigungsaufbaus in den westlichen Demokratien sei. Die angestrebte Verstärkung der Verteidigung in Europa sollte die positive Entwicklung weiter unterstützen. Zudem sieht Schmidt Potenzial in der geplanten gemeinsamen Panzerproduktion mit Leonardo.

Rheinmetall hat zudem angekündigt, eine Munitionsfabrik in der Ukraine zu errichten, was die langfristige Geschäftsentwicklung in der Region stärken könnte. Der Auftrag, der im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich liegt, soll innerhalb von 24 Monaten umgesetzt werden. Die Fabrik wird in einem Gemeinschaftsunternehmen mit einer staatlichen ukrainischen Firma betrieben und soll jährlich eine sechsstellige Zahl an Artilleriemunition produzieren.

Insgesamt zeigt Rheinmetall eine positive Geschäftsentwicklung, die durch die gestiegenen Aufträge und die Unterstützung der Verteidigungsindustrie in Europa begünstigt wird. Die vollständigen Geschäftszahlen für das zweite Quartal werden am 8. August 2024 veröffentlicht.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 496,2EUR auf Lang & Schwarz (25. Juli 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.