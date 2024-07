Die SAP SE hat am Montagabend ihre Quartalszahlen für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertrafen. Die Aktie des Unternehmens stieg daraufhin um 7 % auf ein neues Allzeithoch von 196,98 Euro, was einer Marktkapitalisierung von rund 216 Milliarden Euro entspricht. Der Konzern plant, 90 % seiner bestehenden Produkte mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu kombinieren, was die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken soll. Zudem verzeichnete das Cloud-Geschäft ein beeindruckendes Umsatzplus von 25 % im Vergleich zum Vorjahr.

Im Zeitraum von April bis Juni steigerte SAP seinen Gewinn um 33 % auf 1,94 Milliarden Euro, während der Gesamtgewinn in diesem Zeitraum um 10 % auf 8,2 Milliarden Euro anstieg. Seit Jahresbeginn hat der Aktienkurs bereits um 40 % zugelegt, was SAP zum wertvollsten Unternehmen im DAX macht, gefolgt von Siemens mit einer Marktkapitalisierung von etwa 140 Milliarden Euro.