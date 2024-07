Italien hat gegen den US-Handelskonzern Amazon eine vorläufige Geldstrafe in Höhe von 121 Millionen Euro verhängt, aufgrund des Verdachts auf Steuerhinterziehung. Die Mailänder Polizeibehörde beruft sich auf Ergebnisse von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die darauf hindeuten, dass Amazon erhebliche Summen an Steuern umgeht. Dies geschieht durch ein komplexes System, bei dem Versandaufträge an Subunternehmen vergeben werden, was zudem mit der systematischen Ausbeutung von Arbeitskräften in Verbindung gebracht wird.

Die italienischen Behörden beschreiben den Vorfall als "komplexen Steuerbetrug". Der Vorwurf besagt, dass Amazon einen illegalen Rechnungsmechanismus verwendet, um fiktive Beschaffungsverträge für die Bereitstellung von Arbeitskräften zu erstellen. Diese Praktiken ermöglichen es dem Unternehmen, steuerliche Verpflichtungen zu umgehen. Die Geldstrafe wurde im Rahmen einer Notfallverordnung verhängt, die es den Behörden erlaubt, in solchen Fällen schnell zu handeln.