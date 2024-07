Der US-Getränkekonzern Coca-Cola zeigt sich nach einem erfolgreichen zweiten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr 2024. Das Unternehmen rechnet nun mit einem organischen Umsatzwachstum von neun bis zehn Prozent, was eine Erhöhung gegenüber der vorherigen Prognose von acht bis neun Prozent darstellt. Diese positive Einschätzung wurde bereits bei der Veröffentlichung der ersten Quartalszahlen angedeutet. Zudem wird ein Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Aktie um fünf bis sechs Prozent erwartet, nachdem zuvor ein Plus von vier bis fünf Prozent in Aussicht gestellt wurde.

Im Zeitraum bis Ende Juni konnte Coca-Cola den Umsatz um drei Prozent auf 12,4 Milliarden US-Dollar (rund 11,4 Milliarden Euro) steigern. Organisch, also bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte, betrug das Wachstum sogar 15 Prozent, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Die Umsatzsteigerung ist vor allem auf gestiegene Preise und einen höheren Absatz zurückzuführen. Allerdings fiel der Nettogewinn mit 2,4 Milliarden US-Dollar um fünf Prozent geringer aus als im Vorjahr. Das um Sonderfaktoren bereinigte Ergebnis je Aktie stieg jedoch um sieben Prozent auf 0,84 Dollar und übertraf damit die Markterwartungen.