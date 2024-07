Die flatexDEGIRO AG hat am 22. Juli 2024 bekannt gegeben, dass der Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat die Genehmigung für ein Aktienrückkaufprogramm bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beantragt hat. Dieses Programm nutzt die Ermächtigung, die auf der Hauptversammlung am 4. Juni 2024 beschlossen wurde. Die Durchführung des Rückkaufprogramms ist jedoch von der Zustimmung der BaFin abhängig. Geplant ist, einen Großteil des bilanziellen Nettogewinns aus dem Geschäftsjahr 2023, der bei 71,9 Millionen Euro liegt, für den Rückkauf eigener Aktien zu verwenden. Die Mitteilung hat bei Anlegern positive Reaktionen ausgelöst, was sich in einem Anstieg des Aktienkurses um über zwei Prozent auf der Handelsplattform Tradegate niederschlug.

Zusätzlich zu diesem Rückkaufprogramm hat flatexDEGIRO am 23. Juli 2024 vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht, die eine sehr solide Entwicklung zeigen. Der Umsatz stieg um 31 Prozent auf 119 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Provisionserträge wuchsen um 25 Prozent, was auf eine steigende Kundenbasis und eine höhere Handelsaktivität zurückzuführen ist. Auch die Zinserträge legten um 47 Prozent zu, was auf kontinuierliche Mittelzuflüsse und ein günstiges Zinsumfeld zurückzuführen ist. Das EBITDA verbesserte sich um 82 Prozent auf 53 Millionen Euro, während das Konzernergebnis um 133 Prozent auf 31 Millionen Euro anstieg.

Im ersten Halbjahr 2024 eröffnete flatexDEGIRO 205.900 neue Kundenkonten, was einem Anstieg von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die verwalteten Kundenvermögen stiegen um 18,1 Prozent auf 61,11 Milliarden Euro. Die positive Entwicklung wird durch eine hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und eine stabile Kostenstruktur unterstützt. Die operativen Aufwendungen blieben mit einem Anstieg von nur 1,4 Prozent stabil.

Das Management von flatexDEGIRO zeigt sich optimistisch und erwartet für 2024 ein Rekordjahr, mit einer Umsatzsteigerung von bis zu 15 Prozent und einem Anstieg des Konzernergebnisses um bis zu 50 Prozent. Analysten, wie die von Goldman Sachs, haben die positive Entwicklung hervorgehoben und die Einstufung der Aktie mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Neutral" belassen.

