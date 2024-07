Der US-Paketdienst UPS hat im zweiten Quartal 2024 einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet, was auf höhere Lohnkosten und einen anhaltend zurückhaltenden Konsum zurückzuführen ist. Der Umsatz fiel um 1,1 Prozent auf 21,8 Milliarden US-Dollar (ca. 20 Milliarden Euro). Der Nettogewinn betrug 1,4 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von fast einem Drittel im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sank um knapp 30 Prozent auf 1,79 USD, was die Erwartungen der Analysten nicht erfüllte. In der Folge verlor die UPS-Aktie vorbörslich sieben Prozent.

Um den Herausforderungen zu begegnen, hat UPS ein Sparprogramm initiiert, das darauf abzielt, die operative Marge in den kommenden Jahren zu verbessern. Im Januar kündigte das Unternehmen an, durch den Abbau von 12.000 Management-Positionen Einsparungen in Höhe von rund einer Milliarde Dollar zu erzielen. Trotz der Rückgänge im operativen Ergebnis konnte UPS jedoch berichten, dass im US-Geschäft erstmals seit neun Quartalen wieder ein Wachstum der Paketmengen verzeichnet wurde.